Ez a cég a Google-től kezdve a British Airways-ig mindenkit lenyomott

Letaszította trónjáról a tavalyi első helyezetett, a British Airwayst a Lego. Egy friss felmérés eredménye szerint, a dán vállalat áll a brit fogyasztóknál az első helyen a Superbrands' 2018 nevű listán.

Nagy átrendeződés történt idén a brit fogyasztók részéről leginkább kedvelt vállalati brandek listáján – számol be arról az Independent. Az idei év legnagyobb nyertese az első helyre befutó Lego. 2018-nak azonban sok vesztese lett, számos, tavaly előkelő helyen végző nagy márka csúszott lejjebb, és van olyan is, amelyik idén az élbolyba sem fért be.

Újragondolt lista az idei

Komoly eredménynek számít az, ha egy vállalat felkerül a dicsőséglistára, pontosabban a mintegy 1500 értékelt márka húszas élmezőnyébe. A brit fogyasztók a minőség, megbízhatóság és a márka karaktere alapján választják ki a legjobbakat. Idén nagy volt az átrendeződés a korábbi évekhez képest.

Például a Gilette három helyet javítva, feljött a második helyre. Követi az Apple, a toilet papírt gyártó Andrex, majd a Coca-Cola.

A tízes csoport második felét a Disney, a Marks&Spencer, a Boots, a Heinz és a BMW adja.

Érdekesség, hogy a Disney 2013 óta első alkalommal került fel a legjobbak közé.

Bár a British Petrol és a Shell csak a legjobb 20 közé fért bele és nincsenek benne az első tízben, szintén évek utáni visszatérőknek számítanak.

A legnagyobbak nagyot buktak

A legnagyobb vesztes vélhetően a British Airways (BA). Tavaly még a lista élén állt, most viszont a legjobb húszba sem fért bele. A Superbrands-elnök Stephen Cheliotis ehhez azt a kommentárt fűzte, hogy a BA példája minden vállalat számára intő jelzés kell hogy legyen. Szerinte nincs az az erős márka, amit a fogyasztói elvárások változásai, sőt, a vásárlói szeszélyek, ne kezdhetnének ki.

Szintén meglepetés lehet, hogy a globális viszonylatban is nagyágyúnak számító két amerikai techóriás, a Google és Amazon sincs ott a legjobbnak tartottak szűk körében.

A Lego 2014-ben még csak a 25. helyen végzett. Tavaly már a második helyre jött fel, idén pedig listavezető lett.

Ez a közvetett fogyasztói elismerés a vállalat fennállásának 60. évfordulóján történt.

A 20 legjobb márka a brit fogyasztók szerint 2018-ban (az adatgyűjtés 2500 fős reprezentatív mintán történt):