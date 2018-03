Nem telik el hét, amikor ne jelenne meg legalább egy, de inkább több tanulmány az önvezető autók hatásairól. Azt már eddig is tudtuk, hogy a technológia emberek millióinak a munkáját veszélyezteti, de a Forbes elemzése most arra világít rá, hogy több ingatlan is veszíthet vonzerejéből és így árából is a vezető nélküli járművek miatt.

Az önvezető autók a most születő generációnak vélhetően már teljesen természetesek lesznek. Az autók sofőr nélkül haladnak majd, egymással kommunikálnak, és emiatt vélhetően majd kevesebb baleset történik az utakon. Ráadásul ez költséghatékony módon, elektromos járművekkel és közösségi közlekedés formájában is megvalósulhat.

Ez a jövőkép közelebb van, mint gondolnánk, ugyanis egyre több amerikai állam adta meg a tesztelési engedélyt közúton, és egyre több gyártó dolgozik a technológia kifejlesztésén.

A brit kormány szerint már 2021-ben kigördülhetnek az utakra a teljesen önvezető autók, így nem csoda, hogy a techcégek (Uber, Google) mellett olyan tradicionális autómárkák is beszálltak a háborúba,

mint az Audi, a BMW, a Ford, a GM, a Volkswagen vagy a Volvo.

Az Uber ennél is optimistább, ők már jövőre az utakra küldenék autóikat, ezért vettek is 24 ezer Volvo SUV-t.

A változásnak árnyoldalai is vannak

Bár az önvezető autókra még várni kell, már most több káros gazdasági hatásukról lehet tudni.

A technológia miatt emberek milliói veszíthetik el a munkájukat. Nem lesz szükség sofőrökre, az azt kiszolgáló infrastruktúrára (motelek, étkezdék, benzinkutak), vagy épp az ezen a területen dolgozó biztosítási szakemberekre. A Forbes elemzése most az önvezető autók egy új hátrányára világít rá,

ugyanis azok csökkenthetik az ingatlanok értékét.

Ez többféleképp is történhet. Először is az önvezető autók vélhetően teljesen átalakítják a tömegközlekedést, és így a közlekedési csomópontok szerepe is csökken. Mivel ezek a környékek kevésbé lesznek frekventáltak a jövő városaiban, így a közlekedési csomópontok sem bírnak majd akkora árfelhajtó erővel a környék ingatlanjaira, mint napjainkban.

Az autómegosztó szolgáltatásokkal egyre kevésbé lesz szempont a tömegközlekedés közelsége egy-egy ingatlan esetében.

Márpedig, ha az önvezető autók megjelenése

csökkenti az utazás költségét, idejét és növeli a biztonságot,

akkor többen ülnek majd olyan autóba, amely háztól házig viszi az utasokat, mintsem előre meghatározott utakon zötykölődő buszokra.

Parkoló? Minek is?

Azonban nem csak a tömegközlekedés arculatának megváltozása fogja az ingatlanok árát lenyomni. Egyre több felmérés jut arra a következtetésre, hogy a többségnek teljesen felesleges autót venni, hiszen az autók nagy része csak az otthon-munka útvonalon mozog, és a nap nagy részében csak egy helyben áll.

Mivel egy átlagos amerikai autó élettartama 5 százaléka alatt van csak mozgásban, azért sokan rájönnek majd arra, hogy felesleges beruházásról van szó.

Azonban a közösségi autózással ez az arány jelentősen javulna, és így annyi parkolóra sem lenne szükség.

Csak az Egyesült Államokban 500 millió parkolóhely van.

Emiatt a parkoló melletti ingatlanok ára is csökkenne, sőt magában az épület területén felfestett helyek is kevesebbet érhetnek.

A KPMG szerint csak az Egyesült Államokban egy Békés megye nagyságú területet szabadíthatnának fel az önvezető autók.

Ennek oka, hogy az önvezető autóknak egyfelől nem kötelező a városban parkolniuk, csúcsidőn kívül jelentős részük kevésbé frekventált helyeken állna a város peremén egy töltőállomáson, vagy folyamatosan mozgásban lenne, mint egy taxi.

Mondani sem kell, hogy a parkolóházak tulajdonosainak is át kell majd gondolniuk az ingatlanok újrahasznosítását. Ők akár jól is járhatnak, mert az olyan nagyvárosokban, ahol minden négyzetmétert aranyáron mérnek, a felszabaduló parkolóhelyek értékes telekké változhatnak át.