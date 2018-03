A gyerekmunka ellen vetik be ezt a technológiát

A leginkább az ellentmondásos megítélésű kriptovaluták kapcsán ismert blockchain technológia egyik korai alkalmazója a motorgyártás volt. Most a BMW jelentette be, hogy ezt a technológiát hívja segítségül ahhoz, hogy gyáraiba csak úgynevezett etikus kobalt kerülhessen be – írja a Reuters.

Egyre fontosabbá válik a fémfélék között a kobalt. Ahogy az Origo megírta, az elektromos autók és az elektronikai készülékek gyártásában egyaránt fontos nyersanyag ára meredeken emelkedett az elmúlt néhány évben. Tovább aggasztja a gyártókat az, hogy Kongóból újra forró belpolitikai helyzetről érkeznek hírek, miközben ez az ország rendelkezik a legnagyobb ismert kobaltkészletekkel. A BMW-nél mégis úgy gondolják, minden nehezítő körülmény ellenére, biztosra mennek akkor, amikor kobaltot vásárolnak.

Kísérleti projekt

A kobalt kitermelésével kapcsolatban számos aggály merül fel időről időre. Ahogy az Origo is beszámolt arról, a világ legszegényebb országának számító Kongóban például a gazdaság számára létfontosságú bányászati bevételek egy része is kámforrá válik. Óriási a verseny azért is, hogy mindenkinek annyi jusson kobaltból, amennyire igénye van, noha minden józan belátás szerint, a jelenlegi termelési szint mellett néhány év múlva egy képtelenség lesz.

A kobaltbányászattal kapcsolatban az egyik legfontosabb megállapítás, hogy minden vonatkozó jelentés szerint,

melegágya a gyerekmunkának.

Kína mellett Kongóból érkezik a legtöbb ilyen beszámoló, nem ritkán arról, hogy szegény sorsú gyerekeket és nőket látnak munkavédelmi szempontból egyszerűen értelmezhetetlen körülmények között dolgozni, előbbiek között gyakran tíz év alattiakat is.

A BMW most egy brit céggel, a Circulorral fogott össze azért, hogy biztosítsák, a felhasznált kobalt etikus forrásból származzon. Az angol partner azt állítja, olyan technológiával rendelkezik, mely összeköti a mesterséges intelligenciát a blockchain technológiával. A most induló kísérleti projekt lényege, hogy a kitermelésből kikerülő kobaltkészleteket blockchain-jelöléssel látják el.

Mivel a kobalt beszállítói lánca jellemzően hosszú – több közvetítőn keresztül jut el a bányából a felhasználási helyre –, ezért biztosítani kell azt, hogy ugyanaz a fenntartható és etikus termelésből származó kobalt kerül a gyártóhoz, mint ami elindult.

Erre alkalmazza a tavaly indult brit startup a blockchain technológiát. Azt állítják, annak révén lényegében teljesen automatizáltan és hibamentesen ellenőrizhetik azt a gyártók, hogy az ellátási láncban valóban etikus szállítmányok vannak-e jelen.

A bányákat is meg kell győzni

A világ kobaltellátásának kétharmada jelenleg Kongóból származik. Ezért a Circulornál Ausztrália és Kanada mellett, erre az országra fókuszálnak.

A becslések szerint, a kongói kobalt egyötöde szabályozatlan körülmények között folytatott bányászatból, jellemzően gyermekek kétkezi munkájából kerül a piacokra.

A Circulornál úgy vélik – és ezért lépett velük partnerségre a BMW –, megoldásukkal biztosítható a kobalt nyomon követése, egészen a kezdetektől. A cég vezetésében úgy gondolják, először az ipari jellegű termeléssel dolgozó vállalatokat kell meggyőzni az alkalmazásról, majd ezt követhetik a keményebb diót jelentő azon cégek, ahol sokszor kézi munkával dolgoznak a munkavállalók.

A vállalatnál úgy látják, a blockchain technológiával a gyártók sokat spórolhatnak a beszerzés költségein és a jogszabályoknak való megfelelésen, valamint a különböző tanúsításokon.

Úgy tűnik azonban, lesz még munka vállalatok meggyőzésével. A kongói kitermelést a Glencore nevű óriás uralja. A cég azt állítja, sem a múltban nem vett igénybe, sem a jövőben nem vesz igénybe gyerekmunkát a kitermelésben. Ennek ellenére a blockchain technológia használatát, mint az etikus kobalt hitelesítésének lehetséges eszközét, a vállalatnál határozottan elutasították.