Jön az esőben is energiát termelő napelem

Könnyen lehet, áttörést hozhat a napelemeknél egy új fejlesztés, mellyel esős időben is energiatermelésre foghatók a panelek. Sőt, ha éjszaka is esik, akkor az új technológiával készített rendszerek azokban az órákban is képesek lesznek villamos energia szolgáltatására. A megoldást az esőcseppek jelentik.

A kínai Soochow Egyetem egyik laboratóriumában fejlesztik azokat a napelemeket, melyek esős időben is képesek az energiatermelésre – számol be arról a The Guardian.

Tiszta villamos energia esőben is

Az egyetem munkatársai azt mondják, fejlesztésük szinte bármilyen időjárási körülmény között képes villamos energia szolgáltatására. Hozzátették azt is, kutatómunkájukat eredetileg az motiválta, hogy a napelemekből még több villamos energiát tudjanak a jövőbeni felhasználók kipréselni. Figyelemmel kísérték azokat a munkájukkal párhuzamosan futó más fejlesztéseket is, melyek szintén arra keresték a megoldást, hogyan lehetne energiatermelésre fogni a paneleket napsütés nélkül is.

A kínai csapat munkája végül egy hibrid eszköz lett. Ez napsütésben a már alkalmazott fotovoltatikus elven működik.

Esőben azonban az esőcseppek kinetikus, azaz mozgási energiáját használja fel energiatermelésre.

Az új fejlesztésű napelem speciális, dupla polimerréteget kap a fotovoltatikus panelek felett. Mindkét réteg átlátszó. Esőben az egyik réteg elektródaként viselkedik, így a ráhulló majd lefolyó esőcseppek mozgásánál jelentkező, statikus elektromosság is "megfogható".

Ebből adódóan, az eszköz még éjjel is képes villamos energiát szolgáltatni – feltéve, ha esik.

A jövőben szeretnénk, ha a megoldást más felhasználási területen is alkalmazni lehetne, például mobileszközökben." Ehhez azonban el kell érnünk a kimeneti teljesítmény növelését, amin még dolgoznunk kell – mondja az egyetemről Baoquan Sun, aki kutatóként jegyzi a fejlesztésről az ACS Nano című folyóiratban megjelent tanulmányt.

Még van mit tenni

Több fejlesztő is elismerően nyilatkozott az eddigi eredmények kapcsán, és azt mondják, ez akár a későbbiekben jelentős áttörést is hozhat a napelemek alkalmazásában. Azt ugyanakkor többen is megjegyezték – ahogy azt az egyetem munkatársai is elismerik –, az esőcseppekből nyerhető kimeneti teljesítmény kevesebb, mint a hagyományos módon előálló.

Így indokoltnak látják az ezzel kapcsolatos további fejlesztéseket.

Az Imperial College London egyik professzora pedig azzal egészítette ki méltató szavait, hogy a szélenergia hatékonyság és rendelkezésre állás szempontjából jobb választásnak tűnik, mint a napenergia, és felhasználását nem befolyásolja az eső.

A projekten dolgozó kutatók azt mondják, folytatják a rendszer fejlesztését. Sun szerint három-öt évre van szükségük ahhoz, hogy olyan prototípust építsenek az új típusú napelemből, mely alapja lehet egy későbbi sorozatgyártásnak.