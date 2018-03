A KFC újításával repedésig ehetjük magunkat

A gyorséttermi lánc új lehetőségét Dél-Kaliforniában vették észre, a 8.99 dolláros (2.260 forint) menü a felnőttekre vonatkozik, de van gyerek, tini és nyugdíjas menü is.

A kaliforniai Banning városában található az a KFC, ahol először kínálnak „all you can eat", az az egyél annyit, amennyi beléd fér akciót.

A felnőttek számára 8.99 dolláros ár már tartalmazza az üdítőt, ami a KFC éttermeiben rendre újratölthető, míg az ital nélküli ár 7.99 dollár (2 ezer forint). A cég ráadásul minden korosztályra gondolt: kettőtől ötévesek 2.99 dollárért (750 forint), a hattól tizenkét évesek valamint a nyugdíjasok pedig 5.99 dollárért (1.500 forint) fogyaszthatnak. Csak salátával pedig az egész menü 3.99 dollárba (ezer forint) kerül.

A KFC már korábban is nyitott éttermet, ahol elérhető ez az akció, Japánban, Oszakában például már 2015-ben, ami az akkori második – az első szintén ebben a városban található – „all you can eat" lehetőséget kínáló egység volt.