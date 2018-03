A mesterséges intelligencia fejlődése sok dolgot megváltoztat az emberek életében és enek hatása néhány helyen már most érződik. Az önvezető autók mellett már a munkahelyeken is megjelentek a sokak által ellenségnek tekintett MI asszisztensek és egyre több olyan munkát végeznek el, amit jelenleg még emberek csinálnak. Az idei évtől pedig a vállalatok már az állásinterjúknál is alkalmazni fogják a mesterséges intelligenciát.

Az első találkozás a jövő szökevényével

A 27 éves marketing menedzser Sarah, tavaly döntött úgy, hogy új állást pályázik meg. A toborzó elmondta neki, hogy a felvételi beszélgetés hasonlítani fog a vállalatok által közkedvelt Skype interjúra és Sarah úgy is készült. Az alkalomhoz megfelelően felöltözött, ügyelt arra, hogy a szoba jól kivilágított legyen és a háttér is jól nézzen ki, majd leült a számítógépe elé.

Azt viszont senki nem említette neki, hogy az interjú során nem emberrel fog beszélgetni, hanem azt gépi tanulással felruházott algoritmusok sorozata fogja figyelni. A mesterséges intelligencia a válaszait, a szóhasználatot, az arckifejezéseit és a hanglejtését is figyelemmel kísérte a beszélgetés során és valós időben elemezte a látottakat és hallottakat.

Sarah azt mondja, hogy nagyon kellemetlenül érezte magát, olyan volt az egész, mint ha a falnak beszélt volna. Általában a jelöltnek van néhány perce arra, hogy elcsevegjen az interjúztatóval, de ebben az esetben mindössze egy kérdés kapott, majd fejest ugrottak a beszélgetés közepébe. Hozzátette, hogy nem volt túl sok ideje kényelembe helyeznie magát és ellazulni, pedig számára az első benyomás nagyon fontos. Azonban úgy tűnik megfelelt a gép által támasztott elvárásoknak, hiszen felvették.

A barátunk is lehet a mesterséges intelligencia

A Glassdoor kutatása szerint, az amerikaiak 38 százaléka keres aktívan állást, vagy tervez munkahelyváltást az elkövetkező egy évben, de akárcsak Sarah, sokan meglepődhetnek, amikor rájönnek, hogy már nem emberek veszik fel őket, hanem számítógépek és logaritmusok.

Egy 2017-es Deloitte jelentés rámutatott, hogy a megkérdezett vállalatok 33 százaléka már használ valamilyen mesterséges intelligenciát (MI) a felvételi eljárás során. A munkanélküliségi ráta 17 éves, rekord alacsony szinten van az USA-ban, 4,1 százalékon áll, és emiatt a toborzók folyamatosan keresik a módszereket, amelyekkel még hatékonyabban és gyorsabban szűrhetik ki megfelelő jelentkezőket.

Néhány új alkalmazás például rövid szöveges üzenetekkel foglalkozik. Ennek is megvan a saját története. Eyal Grayevsky felfedezte, hogy nagyon sok jelentkezőnek sosem válaszolnak vissza a vállalatok és ez sokakat rosszul érint, ettől úgy érzik, mintha elfelejtették volna őket. Éppen ezért alkotta meg négy évvel ezelőtt a Mya Systemst.

A Mya úgy segíti a munkaerő keresőket, hogy folyamatosan tartja a kapcsolatot a jelentkezőkkel rövid, szöveges üzenetek formájában. A rendszer kérdéseket is feltesz, például megkérdezheti egy jelölt fizetési igényét, vagy azt, hogy mikor lenne számára a legkedvezőbb, hogy munkába álljon. A jelöltek is kérdezhetnek, a Mya pedig válaszol mindenre, amire pedig nem tud, azt megkérdezi a toborzóktól.

A válaszadók 73 százaléka gondolta azt, amikor a Mya-val beszélgetett, hogy élő emberrel kommunikált, pedig csak egy programmal csevegtek. Grayevsky kiemelte, hogy a rendszernek köszönhetően senki sem veszik el, mindenki megkapja a válaszokat, amire kíváncsi.

Egyre nagyobb a verseny a tehetségek után

Az olyan interjúztató programok, mint a HireVue és a Montage sokat segítenek a toborzóknak abban, hogy minél gyorsabban tudjanak döntést hozni a jelöltekkel kapcsolatban. A jelentkezőnek is kényelmesebb, hiszen bármikor megcsinálhatja az interjút, amikor kedve van hozzá, a HR szakemberek pedig később is tudják elemezni a felvételeket.

Kevin Parker, a HireVue vezérigazgatója szerint igaz az állítás, miszerint a vállalatoknak versenyezniük kell egymással a tehetségekért és azok a vállalatok lesznek a győztesek, amelyek gyorsabban tudnak választani és dönteni, mint a többiek.

A jelentkezőket is ellátta néhány tanáccsal. Mivel egy mesterséges intelligenciával rendelkező programról van szó, ezért máshogy kell kezelni, mint egy embert. A hatalmas mosoly például viccesen nézhet ki élőben, a rendszer számára mégis könnyebben érzékelhető, mint az átlagos, hétköznapi elmosolyodás. A jelölteknek a mimikát is gyakorolniuk kell, hiszen a gép azt is figyeli.

Lindsey Zuloaga, a HireVue munkatársától sokszor kérdezik, hogy kijátszható-e a rendszer. Ő általában azt válaszolja, hogy kijátszható, viszont ahhoz rendkívül jó színésznek kell lenni. Viszont míg az embereket viszonylag könnyű megtéveszteni, addig a gépet sokkal nehezebb.