Utópisztikusan túlzásba vitték a vécéevolúciót Kínában

Megállíthatatlannak tűnik a kormányzati program miatt elindult vécéforradalom, ami végigsöpör egész Kínán. Ahogy az Origo megírta, Peking egyik legfontosabb, óriási pénzeket megmozgató projektje az utóbbi években az, hogy elegendő mennyiségű és minőségű nyilvános illemhely álljon rendelkezésre az országban. Most azonban, úgy tűnik, a toalett-telepítésekkel átestek a ló túloldalára: a vécék nemcsak díszesek, de annyira modernnek is, hogy sokak szerint ez már túlzás.

Nemcsak a lokális közösségek számára, a közegészségügyi viszonyok javítása érdekében, hanem a mind nagyobb számú turista miatt is úgy döntött néhány éve a pekingi vezetés, hogy megreformálja az illemhelyeket az országban, illetve megépíti a hiányzókat. Az Asia Times helyzetjelentéséből kiderül, hogy jó néhány esetben a lovak közé ejtették a gyeplőt. Kérdés, szükség van-e önmagukat felnyitó-lecsukó fajanszokra és filmelőzetesek lapostévéken való vetítésére azokon a helyeken, ahová a király is gyalog jár.

Hívószó lett az elnök meghirdette toalett-forradalom

Maga a nagyhatalmú kínai elnök, Hszi Csin-ping nevezte „toalett-forradalomnak” azt a kormányzati programot, melynek keretében országos vécéépítés és korszerűsítés indult meg.

Kína eddig, 3 év alatt, elképesztő összeget, több mint 800 milliárd forintnak megfelelő jüant fordított a megvalósításra.

Bár a kínai állami hírügynökség, a Xinhua, a fejlesztések modern jellegét emeli akkor, amikor arról számol be, hogy az illemhelyeken teljesen automata rendszerek gondoskodnak a szagtalanításról, a bidék elektronikus szenzorai nem igényelnek emberi beavatkozást, és a természet hívása közben, feltölthetők a mobiltelefonok és megtekinthetők a legújabb filmelőzetesek, egyesek szerint ez már sok a jóból.

Az új vécék közül számos halk zenével, gondosan megtervezett dekorációval várja használóit.

Szinte szériafelszereltséggé váltak a mobiltöltő pontok, ahogy a reklámok, vagy éppen a teljes automatizálás.

Épp ez utóbbi vet fel ugyanakkor aggályokat is a csúcstechnológiás illemhelyekkel kapcsolatban.

Arcfelismeréssel az ingyenes vécépapírért

A pusztító című 1993-as, Sylvester Stallone főszereplésével készült futurisztikus akciófilmben a mellékhelységekben nincs vécépapír. Ezért az egyik jelenetben, a válogatott trágárságokat ismerő főhős, hosszasan hajtogatja a csúnya kifejezéseket egy beszédfelismerő berendezés szenzorába, amelynek feladata, hogy a káromkodásért büntetőcédulát nyomtasson – így, egy kellően cifrázott mondattal, már meg is van az ügylet biztonságos lebonyolításághoz szükséges papírmennyiség.

Kínában ennél sokkal kifinomultabb megoldást választották, egyszersmind elejét véve annak, hogy a hagyományos gurigás kiszerelésű vécépapír eltünedezzen felhasználási helyéről.

A WC-papír ingyenes, ám hozzájutni úgy lehet, hogy az illemhely bejáratánál kamerába kell nézni a látogatónak.

Az arcfelismerő rendszer felhasználói megerősítésre kiadja a papírt, és egyben eltárolja az arcról alkotott digitális képet.

Ennek jelentősége, hogy

ha a felhasználó 1 órán belül ugyanazt az illemhelyet felkeresi, takarékossági okokból, a rendszer – arcának felismerése után – nem ad ki újabb adag papírt.

A nyilvános vécék üzemeltetése a települések feladata. Több városvezetésnél is úgy érveltek, az arcfelismerő rendszerek a személyiségi jogok és adatvédelmi szempontból is sokkal jobb megoldásnak számítanak, mint a hagyományos CCTV kamerák. Ezekkel ugyanis akaratlanul is megsérthető a privát szféra egy, adott esetben különösen kényes műveletnél, míg az arcfelismerő kamerákkal nem.

A kritikus hangok szerint ugyanakkor az arcfelismerő rendszer legalább annyira aggályos adatvédelmi szempontból, mint a vécétér-figyelő kamerák. Arról pedig nem is beszélve, hogy adódhatnak olyan helyzetek, amikor az illemhelyet egy órán belül többször is igénybe kell venni.

Kínában 2017 végéig mintegy 70 ezer WC-t építettek vagy újítottak fel. Idén 24 ezerre van terv, a következő 3 évben pedig további 64 ezer épülne, főként az idegenforgalom szempontjából kiemelt helyszíneken. A jelentések szerint több tartományban már tervezik azt, hogy a turisztikai helyszíneken keletkező szennyvíz feldolgozására és tisztítására, szerves, biológiai alapú megoldást vezetnek be.