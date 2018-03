Végre egy jó hír: lassul a drágulás a nyaralópiacon

A nyaralóárak emelkedése az elmúlt egy évben lelassult – derül ki az Otthontérkép Csoport legfrissebb elemzéséből. Habár a drágulás valamelyest mérséklődött, régiónként hatalmas eltérések mutatkoznak.

Még mindig emelkednek az árak

Az ingatlanárak növekedése természetesen a nyaralópiacot sem kerülte el: két év alatt átlagosan 61 ezer forinttal emelkedtek a kínálati árak ebben a kategóriában.

Összességében elmondható, hogy a meredek áremelkedés 2016-ban következett be, ami aztán 2017-ben kissé lelassulva, de folytatódott. 2018 első hónapjaiban már 276 ezer forintos négyzetméterárral kell számolni annak, aki hétvégi házat szeretne vásárolni, ez azonban a harmadik és a negyedik negyedévben –az előző évek tapasztalatai szerint – emelkedni fog majd, így a vásárlás most még olcsóbban megúszható.

Siófok a legdrágább

Természetesen a nyaralók ára térségenként nagyon markánsan eltér. Alapvetően a legdrágább a Balaton és a Velencei-tó környéke, de a toplistán megjelennek olyan települések is, melyek más szempontból kedvelt turisztikai célpontok, ilyen például a főváros vagy éppen Hajdúszoboszló, mely termálvizével vonzza a látogatókat.

Egyszerre lódultak meg a beruházások és a befektetések a Balatonnál és tágabb környezetében, vagy egy tucat jelentős lakóparki építkezés zajlik a magyar tengernél. A befektetők várhatóan azokat a körzeteket keresik, ahol nagyobb a növekedési potenciál, mint a már most is drága Siófokon vagy Balatonfüreden – mondta Mester Nándor, az Otthontérkép Csoport vezető elemzője. A szakember szerint Keszthely és Hévíz lehetnek kiemelt célpontok, ott még kevés az új építésű társasház vagy lakópark, viszont utóbbi „egész évben nyitva van", tehát jól kiadhatók az ottani nyaralók is. Épp a közelmúltban adtak át egy ilyet Hévízen (Lotus Residence), a városban egy sor fejlesztés zajlik és továbbiakat terveznek, ezen kívül bővítik az önkormányzat tulajdonában lévő repülőtér szolgáltatásait is.

A legdrágább a Siófoki térség, ahol több mint 40 millió forintos átlagárral kell kalkulálnia a vásárlóknak. Ezt követi Balatonföldvár és Balatonfüred környéke 37 milliós, illetve közel 34 millió forintos átlagárral. Közel 20 milliós átlagárral találkozhatunk Budapesten, míg a Velencei-tó környékén már valamivel alacsonyabb összeget, 15 millió forintot kell átlagosan vásárlásra szánni.

3,5 millió forintért már lehet nyaralót venni

Akár 37 millió forint is lehet a különbség a legolcsóbb és a legdrágább térségek között. Mindössze 3,5 millió forintért vásárolhatunk hétvégi házat Miskolc környékén, ha 5 millió forint alatt szeretnénk maradni, akkor szóba jöhetnek még a Monori, a Kunszentmiklósi és a Szarvasi kistérség települései.

A 15 legolcsóbb térség toplistájának közepén helyezkedik el Tata és Tatabánya 5,5 milliós átlagárra, ezeket követi a Zalaegerszegi, a Celldömölki és a Siklósi kistérség.

Túl vagyunk a „nehezén"?

Az átlagos kínálati árak változása régiókra lebontva azt mutatja, hogy 2016 és 2017 között történt az igazi árrobbanás, a Balaton környékén 11%-kal, a Velencei-tónál pedig 13%-kal növekedtek az árak, míg 2017 és 2018 között előbbi esetben 4,5%-os, utóbbiban pedig 7,4%-os volt az emelkedés.

A Balaton körüli települések esetén érdekes mozgásokra lehetünk figyelmesek. Ilyen például, hogy az utóbbi egy évben Balatonfüreden majdnem 6%-kal csökkentek az árak, melynek hátterében feltehetően a vizes vb hatásának lecsengése állhat.

Ezzel szemben Balatonalmádiban fordított trend figyelhető meg: 2016/2017-ben visszaestek a kínálati négyzetméterárak, csak tavaly kezdtek újra visszakapaszkodni a 2016-os szintre, bár még nem érték el azt. Ugyanez figyelhető meg Keszthely esetében is, ahol a 10,5%-os áresést a tavalyi évben 34%-os áremelkedés követte.

Több mint 40%-kal drágább a nyaraló, ha új

Az ingatlan állapota értelemszerűen az árra nagy hatással bír. Egy közepes állapotú nyaralót átlagosan 232 ezer forintos négyzetméteráron lehet megvásárolni, ami 9%-kal olcsóbb az átlagnál. A felújított ingatlanok 5-6%-kal, az újszerűek 15%-kal, az új építésűek pedig akár 42%-kal is többe kerülhetnek az átlagárhoz viszonyítva.



Az új projektek a turisztikai szempontból kiemelt régiókat is utolérték. Nemrég közölt statisztikák szerint a Balaton környékén például többszörösére nőtt a kiadott építési engedélyek száma, mely bizony, az árakra is nagy hatást gyakorol.

Nem mindegy az alapanyag sem

Az átlagárnál 27%-kal olcsóbban, 193 ezer forintos négyzetméteráron lehet fa alapanyagból épült nyaralót vásárolni. Hasonlóan kedvezőbb áron juthatunk könnyűszerkezetes ingatlanhoz az átlagnál 8%-kal alacsonyabb áron. Ehhez képest a tégla már más képet mutat, ebben az esetben ugyanis csaknem 6%-kal többet kell fizetni átlagosan a nyaralókért.