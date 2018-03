Fény derült az Apple titkos tervére

Az Apple gyakorlatilag az első iPhone megjelenése óta uralja az okostelefonok piacát. Az akkor még a leginnovatívabbnak számító vállalat azóta némiképp átalakult. Jelenleg inkább arra fektetne hangsúlyt, hogy a riválisoknál jobban tudják alkalmazni a már meglévő technológiákat, emellett pedig szeretnének egyre kevésbé támaszkodni a beszállítókra. A cég legújabb tervére azonban hamar rájöttek a versenytársak.

Az Apple legnagyobb beszállítóinak részvényei hirtelen zuhanni kezdtek Ázsiában a piacok nyitásakor, számolt be róla a Bloomberg. Ennek oka, hogy az Apple elkezdte a saját gyártású kijelzők tesztelését a kaliforniai központjukhoz közeli gyárban.

A cég, a névtelen források szerint, egy következő generációs MicroLED kijelzőn dolgozik, amelynek segítségével a készülékek vékonyabbak és könnyebbek lehetnek, emellett pedig kevesebb energiát is fogyasztanak majd. Ez megoldást kínálhat az iPhone készülékek egyik legnagyobb gyengeségére: a rövid üzemidőre.

A különböző elemzések arra is felhívják a figyelmet, hogy a MicroLED kijelzők gyártása sokkal nehezebb lesz, mint a jelenlegi kijelzőké.

A kaliforniai vállalat beszállítói között jelenleg olyanok is vannak, mint a Samsung Electronics, amely az OLED paneleket gyártja a legújabb, iPhone X készülékekbe. Nem is csoda, hogy a hírre 0,51 százalékot esett a Samsung részvényeinek ára. Hasonlóan járt az LG Display is, amely állítólag hamarosan elkezd kijelzőket szállítani az Apple-nek.

A Samsung egyébként 110 dollárt keresett minden eladott iPhone X készülék után, ami több, mint amennyit saját modelljükkel, a Samsung Galaxy S8-cal kaszáltak. A The Wall Street Journal korábbi becslése szerint akár 4 milliárd dolláros bevételt is hozhat a legújabb Apple telefon a Samsungnak.

A dél-koreai cég eddig szerencsés helyzetben volt, hiszen csak ők képesek legyártani az OLED kijelzőket és a DRAM chipeket akkora mennyiségben, amennyire az Apple-nek szüksége van.

Az Apple már régóta kísérletezik több fronton azzal, hogy önállóbbá váljon, és ez a trend megfigyelhető más cégeknél is.

A Google például saját chipek gyártását kezdte meg Pixel telefonjába. Ha ez a trend folytatódik, akkor egyre többet veszíthetnek a beszállítók, hiszen ha mindenki megoldja az alkatrészgyártást házon belül, akkor nem lesz szükség rájuk.

A feltörekvő Xiaomi is próbál felzárkózni. A vállalat még februárban jelentette be, hogy elkészítik első saját chipjüket, a Surge S1-et. Ez a chip került bele a vállalat legújabb, olcsó okostelefonjába is, a Mi 5c-be. Ezzel a lépéssel szeretne önállósodni az utóbbi években egyre sikeresebb kínai telefongyártó.

Ha ez bejön nekik, akkor a jövőben kevésbé függenek majd az olyan chipgyártóktól, mint a Qualcomm és a MediaTek, valamint segít nekik abban is, hogy megkülönböztessék magukat a többi Androidos telefontól. A szakértők többsége az Apple sikereit annak tudja be, hogy a kaliforniai cég saját maga készíti a chipjeit, és ennek köszönhetően a hardver és a szoftver nagyobb összhangban van.

Lei Jun, a Xiaomi vezérigazgatója elmondta, hogy minden gyártó számára az a legnagyobb siker, ha képesek saját chipeket előállítani. Hozzátette: ahhoz, hogy be tudják váltani az ígéreteiket, folyamatosan fejlődniük kell a különböző technológiák használatában és az új módszereket is el kell tudniuk sajátítani.

A kínai kormány is beszállt a gyártóhoz a Wall Street Journal értesülései szerint, azonban nem lehet tudni, hogy pontosan mennyi pénzt adtak a vállalatnak. Lei ezzel kapcsolatban elmondta, hogy a Xiaomi tervét részben a pekingi high-tech központ, a Zhongguancum is támogatta, emellett pedig Kína fejlesztésért felelős minisztere is.