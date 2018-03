A világ óceánjai már napjainkban is tele vannak műanyag szeméttel, azonban egy új jelentés szerint rövid időn belül ez a mennyiség háromszorosára emelkedhet. A hulladék jelentős része Ázsiából érkezik, de még ennél is nagyobb baj, hogy fémek és mérgező anyagok is a vízbe kerülnek.