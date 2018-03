A Facebook a Google-t is magával rántja: bajban a techóriások

A Google anyavállalatát, az Alphabetet is magával rántotta a Facebook-botrány. A cég piaci értéke ugyan minimálisan, de visszaesett. Ezt használta ki az Amazon, amely továbbra is a befektetők kedvence, és jött fel a techcégek rangsorának második helyére. Ráadásul az Amazon egy olyan szegmensben is erőre kapni látszik, amelyben eddig a Google és a Facebook az egyeduralkodó.

A világ technológiai óriásai hatalmas háborút vívnak azért, hogy melyikük lesz az első olyan vállalat, amelynek a cégértéke eléri az 1000 milliárd dollárt.

A verseny nagyon kiélezett volt az év elején, az élen az Apple áll továbbra is.

Azonban a Business Insider felhívja a figyelmet arra, hogy az Amazon őrült ütemben növekszik, olyannyira,

hogy megelőzte a Google anyavállalatát, az Alphabetet.

A helycserének több oka is van. Az egyik a Szilícium-völgyben uralkodó befektetői bizonytalanság, amit a Facebook-botrány okozott. A közösségi oldal keltette hullámok elérték a legnagyobb cégeket is, így az elmúlt 4 napbanaz Apple, az Alphabet és a Microsoft is több mint 10 milliárd dollárt bukott.

Érdekes módon ebből kimaradt az Amazon, a seattle-i székhelyű cég a történtek ellenére növekedni tudott.

Az Amazon részvényei kedden 2,69 százalékot erősödtek, és így a piaci kapitalizációja elérte a 768 milliárd dollárt - írja a CNBC.

Az immár harmadik Alphabet értéke 762 milliárd dollár, az élen az Apple áll 889 milliárd dollárral.

Az Amazon részvényei az elmúlt egy évben 81 százalékot emelkedtek,

csak 2018-ban 35 százalékos volt a növekedés.

Bár az Amazon még messze van az 1000 milliárd dolláros rekordtól, a vállalat vezérigazgatója már egy rekordot megdöntött, ugyanis jelenleg ő az egyetlen ember a Földön, akinek a vagyona eléri a 100 milliárd dollárt, amivel természetesen vezeti a Forbes listáját.

A dobogós cégek mögött a negyedik helyen a Microsoft áll, míg a kínai Tencent megelőzve a Facebookot az ötödik.

Miért csúszik a Google és a Facebook együtt?

Míg az Amazon élvezi a befektetők bizalmát, addig ugyanez nem mondható el a Google-Facebook párosról. Ez a két vállalat gyakorlatilag az elmúlt évtizedben letarolta az online hirdetések piacát, azonban a Quartz szerint a trend megfordulni látszik.

Az eMarketer jóslata szerint a két óriás összesen 61 milliárd dollárt zsebelhet be 2018-ban csak az Egyesült Államokban.

A Google egymaga 39,92 milliárd dolláros reklámbevételre számíthat, ami ugyan magasabb, mint a 2017-es adat, de piaci részesedése 38,6 százalékról 37,2 százalékra eshet. Hasonló trend jellemzi a Facebookot is, a közösségi oldal része 19,9 százalékról 19,6 százalékra csökkenhet.

Várhatóan az Egyesült Államok online reklámpiaca idén

90,4 milliárd dollárról 107,3 milliárd dollára bővül.

Míg a két óriás gyakorlatilag a piac közel 60 százalékát tartja a markában, addig a fennmaradó részen olyan „kishalak" osztoznak, mint a Microsoft vagy az Amazon.

Azonban ezek a cégek, különösen a Snapchat és az Amazon dinamikusan fejlődnek, és a jövőben várhatóan a bevételek egyre nagyobb hányada kerül majd hozzájuk.