Nyílt légterű, vagy zárt legyen az irodánk?

Néhány évvel ezelőtt még a csapból is az open office - azaz az egy légtérben kialakított iroda – előnyei folytak. Még azok a cégek is egylégterű irodát alakítottak ki, ahol a munkavállalók már évek óta az elkülönített „kisirodákhoz" szoktak, vagy otthon dolgoztak, azon a címen, hogy a nyílt légterű iroda javítja a munkavégzés hatékonyságát, egyszerűbb a kommunikáció és így jobb az információáramlás. Ám néhány évtizedes gyakorlat megszülte e koncepció hátrányait is. Mégis mit válasszunk? Megnéztük a nyílt és zárt légterű irodák előnyeit és hátrányait és megmutatjuk, a cégek miként keresnek köztes megoldásokat.