A Youtube úgy tűnik bekeményít és szeretnék, ha minél több felhasználó választaná a fizetős Red szolgáltatást. Ennek érdekében egyre több reklámot tesznek be a népszerű tartalmak elé és közé, ezzel ösztönözve a felhasználókat arra, hogy havidíj ellenében megszabaduljanak a nem kívánt hirdetésektől. Az oldal új stratégiája főleg azokat célozza meg, akik sokat használják a több mint egymilliárd felhasználóval rendelkező videómegosztó portált.

A Bloomberg értesülései szerint a Youtube növelni fogja a zenei videók előtt vetített reklámok mennyiségét annak érdekében, hogy több felhasználót csábítson át a Red szolgáltatásra, ahol a felhasználók reklámok nélkül, akár offline is évezhetik az oldalon fellelhető tartalmakat.

Lyor Cohen, a Youtube zenei részlegének vezetője elmondta, hogy ez főleg azokra a felhasználókra lesz hatással, akik már most úgy használják az oldalt, mint egy zenei streamszolgáltatót és hosszú órákon át, megszakítás nélkül hallgatnak zenéket. Cohen hozzátette, hogy biztosan nem lesznek boldogok, amikor a "Stairway to Heaven" közben kell majd reklámokat nézniük, vagy éppen hallgatniuk.

Cohen szeretné bebizonyítani, hogy igenis fontos számukra, hogy az emberek fizessenek a zenékért. Emellett cáfolja azokat a vádakat, amelyek szerint a Youtube egyenesen káros a zeneiparra és kihasználja az előadókat, zeneszerzőket.

Ezzel egyidejűleg a Youtube támadást indít az olyan zenei streamszolgáltatók ellen is, mint az Apple és a Spotify, amelyek a piac egy jelentős részét birtokolják és hatalmas bevételt generálnak a szektor számára. Cohen elárulta, hogy a Youtube-nak az előző évben 10 milliárd dolláros bevétele volt és ezt javarészt a reklámokból hozták össze, de még nagyobb lehet a cég profitja, ha sikerül az előfizetések számát növelni.

A Youtube már korábban is próbálkozott fizetős szolgáltatás indításával, azonban akkor az nem jött be. A legtöbb ilyen kísérletet még azelőtt indították, hogy Cohen 2016-ban csatlakozott a vállalathoz, ő egyébkénr előzőleg már több mint 30 évet töltött a zeneiparban. Volt már igazgató a Warner Musicnál, és azt megelőzően menedzselte a Run-DMC zenekart is.

A Youtube Red szolgáltatással az előfizetők reklámok nélkül jutnak hozzá a tartalomhoz, valamint exkluzív sorozatokhoz és videókhoz is, emellett pedig offline is hallgathatják a zenéket, akárcsak a Spotify alkalmazásnál.

A fizetős szolgáltatások megjelenése azt is jelzi, hogy az Alphabet alá tartozó Google és a Youtube - amelyek eddig a mindenki számára ingyenesen elérhető szolgáltatásokra támaszkodtak - most készek változtatni stratégiájukon. Cohen olyan változtatásokat kért munkatársaitól, amelyekkel azt tudják igazolni, hogy a Youtube a partnere és nem az ellensége a zeneiparnak.

Cohen reméli, hogy nagyon sok felhasználójukat lesznek képesek majd felbosszantani a rengeteg reklámmal, így ők remélhetőleg előfizetnek majd a Red szolgáltatásra. Hozzátette, hogy amint ez beindul, akkor megszűnnek a Youtube-ot érintő kritikák is.

A zeneiparban arra számítanak, hogy a világ első számú videómegosztója képes lesz annyi pénzt beletenni legújabb szolgáltatásába, hogy az Apple és a Spotify vetélytársa legyen. A kiadók a Spotifyt is többször bírálták, mert szerintük a zenei streamszolgáltató túl sok ingyenes tartalmat tesz elérhetővé a felhasználóknak.





