A befektetők már temetik a Teslat, véget érhet Musk álma

A Tesla részvényeinek értéke kevesebb mint egy év leforgása alatt 20 százalékot zuhant. Ennek oka egy régóta meglévő probléma, nevezetesen a befektetők bizalomvesztése, mert egyre kevésbé bíznak a vállalat azon képességében, hogy sikeres lehet a tömeggyártásban. A részvényesek egyre negatívabban állnak a Teslához, ez pedig nem sok jót jelent, hiszen az ő optimizmusuk lökte az elektromos autókat gyártó cég részvényeit 2017 szeptemberében rekord magasságba.

A folyamatos gyártási nehézségek és csúszások mellett egyre többször hallani, hogy az autók minősége sem megfelelő, de az Uber önvezető autójának balesete sem tett jót a vállalat részvényeinek, hiszen rengeteg pénz költöttek a technológia kifejlesztésére.

Korábban már írtunk arról, hogy a Tesla rekord veszteséget jelentett tavaly a negyedik negyedévben. A vállalat 675,4 millió dollárt bukott, ez pedig rengeteg pénz még a 2016-os adatokhoz képest is, amikor "mindössze" 121,3 millió dollár volt a veszteség.

A Tesla 2017-ben összesen 1,4 milliárd dollárt bukott, viszont nőtt a bevételük is, méghozzá 2,28 milliárd dollárról 3,29 milliárd dollárra.

Az Elon Musk irányította autógyár számára komoly nehézségeket okoz a Model 3 gyártása is, mert képtelenek kielégíteni a megugrott keresletet, illetve folyamatosan csúsznak az autók leszállításával is és éppen ezért egyre kevesebben hiszik, hogy a Tesla képes megbirkózni a tömeggyártással.

Legutóbb az év elején jelentette be a Tesla, hogy további három hónapot csúsznak a Model 3-as autók átadásával, mert nem tudták teljesíteni a vállalt kontingens számot. Az autógyártó ezután módosította a hetente legyártott kocsik célszámát és 5000-re csökkentette azt, ezzel pedig várhatóan egészen nyár közepéig kitolódik a már régóta beígért Model 3 e-járművek leszállítása.

A Tesla még a tervezett heti 5000 autót legyártását sem tudta megközelíteni, pedig már 2017 végén ennyivel számoltak. Az sem segít, hogy hihetetlen gyorsan égeti a pénzt a vállalat és az is látszik, hogy főleg a gyárak fejlesztésére szánják a dollármilliókat. Az amerikai cég főleg automatizált rendszereket és robotokat vásárolt tavaly év végén.

A cég ugyan leszállított 793 egységet a Model 3-as kocsijukból december utolsó hetében, de ez még mindig jócskán elmarad az elvárt tempótól. A pénzforgalom minden bizonnyal javulni fog, amint a Tesla leszállítja a megfelelő mennyiséget az új, olcsóbb járműből, de egyre kevesebben bíznak abban, hogy ez időben meg is történik.

A Reuters még tavaly ősszel hívta fel a figyelmet arra, hogy a már legyártott autókkal is komoly gondok akadtak, mert az eröltetett és felpörgetett gyártás a kocsik minőségének rovására ment. A Tesla alkalmazottai akkor arról beszéltek, hogy a luxusautókat majdnem minden esetben gyakorlatilag újra össze kellett szerelni, miután elhagyták a gyártósort.

A minőségellenőrzés a kocsik 90 százalékánál talált valamilyen rendellenességet. Ezek főleg a nagyon népszerű típusokra jellemzőek, mint például a Model S és a Model X.

A Reutersnek nyilatkozók arról is beszéltek, hogy a problémák nem a Model 3 gyártásakor kezdődtek, hanem már 2012-ben is találtak rosszul összeszerelt járműveket. Felröppentek pletykák arról is, hogy a Tesla gyárak mellett a hibás autók kijavítására már külön részleget kellett felállítani és oda vitték át a gyárból újonnan kigördült autók többségét.

Több alkalmazott is megerősítette ezeknek a "parkolóknak" a létezését, sőt voltak olyanok is, akik szerint akár napi 2000 autó is megfordulhatott ott. Ennek oka a váratlanul elfogyó karosszéria elemek voltak. Ha tehát emiatt néhány kocsira nem tudták éppen felszerelni a szélvédőt, vagy a lökhárítót, akkor sem állították le a gyártást, hanem továbbengedték a kocsikat és csak később, a szalagról lekerülés után pótolták a hiányosságokat. Volt olyan eset is, hogy csak egy-két megjegyzést tartalmazott a hibajegyzék egy-egy autónál, ám az alaposabb átvizsgálás után a hibák száma felszaladt 15-20-ra.

A befektetők leginkább attól félnek, hogy a Tesla ismét lemarad és 2018 első negyedévében sem lesz képes hozni a beígért gyártási számokat. A cég részvényei 2017 szeptemberében még rekord magasan, 389,61 dolláron álltak, azóta viszont 20 százalékot estek és ma már csak 311,69 dollárt érnek.

A Tesla részvényesei szerdán szavaznak egy Elon Muskot érintő, 2,6 milliárd dolláros javadalmazási terv elfogadásáról. A részvényopciót 12 részletre osztották és ezeket Musk csak akkor hívhatja le, ha a vállalat teljesítette az egyes részcélokat. A terv tíz évre szól és ha minden egyes kitűzött elemét teljesíti a Tesla, Elon Musk csak akkor jut hozzá a 2,6 milliárd dollárhoz, részvények formájában. Emellett azonban semmilyen más javadalmazást nem kap a cégvezető.