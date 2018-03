Ausztrália a fenntartható divat fellegvára

Márciusban rendezték meg Sydney-ben az ausztrál divat- és textilipari vezetők konferenciája az Australian Circular Fashion Conference, ahol a fenntartható divat is központi téma volt.

Camille Reed, a konferencia alapítója, és ismert tervező úgy véli az elkövetkezendő öt-tíz évben a fenntartható divatipar egyre nagyobb hangsúlyt kap, és a változás már most is látszik, hiszen két éve még nem is létezett ez a szegmens.

Ausztrália fantasztikus helyzetben van, és csak idő kérdése, hogy mikor tör az élre" – tette hozzá Reed.

A kontinensen számos innovatív és fenntartható márka működik. Az A.BCH innovatív butikja például egy újrahasznosítási szisztémát alkalmaz központjában, Melbourne-ben, vagy a szintén itt található KITX például indiai kézművesekkel dolgozik együtt,vagy a Sydney-ben lévő Ginger & Smart, amely a ruhagyártás teljes folyamatához fenntartható eszközöket, például növényi festéket használ. Az R.M. Williams bőrcipő gyártó pedig nulla-hulladék politikát képvisel.

„Ahhoz, hogy modernek legyünk és bemutassuk azokat a dolgokat, amik fontosak az új generációnak, meg kell ismernünk a fenntarthatóságot” – nyilatkozta Clare Press, a Vogue magazin ausztrál kiadásának újságírója, aki egyben a fenntartható divatipar szakértője. Hozzátette, hogy

motiváltabbak az emberek az egészséges életmód átvételére, és ha már jó minőségű ételt és italt fogyasztanak, akkor érdemes megkérdezni, hogy a ruhaneműik egészségesek-e.

Ráadásul az országban előnyt élveznek a hazai termékek és márkák, mivel központilag szabályozzák a nagy márkák, mint a Zara vagy a H&M terjeszkedését.

„Mi teljesen másképp csináljuk a dolgokat, fiatalok vagyunk, frissek, és nem kötnek a régi tradíciók, vagy a nagy márkák. Ráadásul a márkák vezetői kellően dinamikusak és rugalmasak, így sokkal gyorsabban tudnak reagálni a folyamatosan változó piaci trendekre. A fenntarthatóság többé már nem szitokszó” – fejtette ki Press.

Például az 1968 óta működő Cue Clothing, amely a legnagyobb női ruhagyártó a kontinensen teljes egészében ausztrál tulajdonban van, és a termelés és előállítás nagy része is helyben történik.Globális szinten a kihívás továbbra is az, hogy az ausztrál tervezők és márkák helyt tudnak-e állni a nemzetközi piaci versenyben.