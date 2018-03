Az esport világ Budapestre figyel

Remek hangulatban telt a Budapesten megrendezett V4 Future Sports Festival, az ország első igazán nagy esport rendezvénye. A korai órákban még kevés néző volt, de ez érthető, hiszen pénteken az emberek többsége dolgozott vagy iskolában volt, azonban estére már sokkal többen látogattak ki a BOK csarnokba és varázslatos hangulatot teremtettek a Game Agents Faze elleni mérkőzésére.

Hajrá Magyarország! Csendült fel többször is a rigmus a magyar rajongók által, akik igazán kitettek magukért a V4 Future Sports Festival első napján. Ugyan a Game Agents az esélytelenek nyugalmával vágott neki a háromnapos torna Counter Strike versenyeinek, mégis sok tapasztalattal és rengeteg szurkolóval távozhatnak majd, mindezt úgy, hogy megszorongatták a világ jelenlegi legjobb csapatát, a Faze-t.

A szervezés egyszerűen lenyűgözőre sikerült, mind élőben, mind a képernyőn keresztül remekül adta vissza a külföldi nagy versenyek hangulatát, és jó belegondolni abba is, hogy mekkora eseménnyé nőheti ki magát a V4 fesztivál, ha a következő években sikerül még több nagy csapatot elcsábítani, esetleg a major státuszt is megszerezni.

A szakmai csapat profizmusáról nem is beszélve, és külön plusz, hogy több nyelven is élvezhették a nézők az adásokat, a helyszínen pedig a látványelemek és a külföldi sztárműsorvezető is igazán egyedi hangulatot teremtett.

A Counter Strike programok vasárnap folytatódnak az elődöntőkkel, sajnos magyar résztvevő nélkül, hiszen a Game Agentsnek nem sikerült továbbjutniuk a nagyon nehéz csoportból, azonban mindenképp figyelemreméltó, hogy a srácok képesek voltak felvenni a versenyt a világ legjobb csapataival, és kimondható, hogy az esportnak van jövője a hazánkban, rengeteg embert érdekel és érdemes ekkora volumenü rendezvényeket szervezni az elkövetkező években is.

A szombati napra várják egyébként a legtöbb résztvevőt a szervezők. Ma rajtol el sokak kedvenc játéka a League of Legends, de lesz Clash Royal, Fifa és TheFatRat is fellép, csak hogy teljes legyen az élmény. Érdemes tehát mindenkinek kilátogatnia, hiszen szombaton is szoríthatunk magyar csapatoknak és játékosoknak.

Aki pedig nem feltétlenül rajong az esportért annak sem kell elkeserednie, hiszen rengeteg programon vehet részt a BOK csarnokban, ráadásul a szervezők remek street foodokkal várják a látogatókat, de emellett híres youtuberekkel lehet találkozni, drónt röptetni és kipróbálni a legújabb VR készülékeket. A belépés mindenkinek ingyenes, a helyszínen lehet regisztrálni. A szombati napon 12 év a korhatár, míg vasárnap 14.