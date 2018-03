Az elmúlt egy évben több ezerrel nőtt a befektetésre vásárolt lakások és nyaralók száma. A tulajdonosok növekvő arányban bízzák profi kezelőkre az ingatlant, s várható, hogy újabb vállalkozások indulnak ebben az üzletágban – derül ki az Otthontérkép Csoport friss összefoglalójából.

Budapesten az új építésű lakások vevőinek 40-45 százaléka befektetési céllal szerez ilyen ingatlant. Nem ritka, hogy egy vásárló egyszerre két-három lakást is megvesz, s ezzel tovább növeli a tulajdonában lévő lakóingatlanok számát – derül ki az új lakóparki projektek értékesítési trendjeit vizsgáló Otthontérkép Csoport összefoglalójából.

Az így összeállt portfolió (általában 4-5 lakás vagy ennél több) kezelését már nem érdemes saját erőből elvégezni, hanem megfontolandó a bérbeadásra és üzemeltetésre szakosodott, jó referenciával bíró profira bízni. A portfólióban természetesen az új lakásokon kívül lehetnek korábban vásárolt használt, majd felújított lakások is, különösen Pesten jellemző, hogy a befektetők mindkét típusból tartanak.

A bérbeadási piac első fecskéi az Airbnb-üzlet felfutásával jelentek meg, úgy 4-6 évvel ezelőtt. Ezek kiválóan kihasználták a befektetők növekvő étvágyát, viszont jellemzően csak rövid távú kiadást végeztek-végeznek.

Ha a tulajdonos úgy dönt, hogy nem maga kezeli az ingatlanjait, akkor egy havi kb. 100 ezer forintért bérbe adott lakás esetén 8-12 ezer forintot kell fizetnie a szolgáltatónak.

Ezért cserébe felhajtják a potenciális bérlőket (online és közösségi médiafelületeket felhasználva), és előzetesen megszűrik őket. Ezen kívül beszedik a bérleti díjat, kezelik az esetleges fizetési késedelemmel összefüggő jogi problémákat, elvégeztetik a takarítást, a kisebb javításokat, karbantartásokat, és rendszeres jelentést is készítenek a tulajdonos számára.

"Vidéken és a nyaraló övezetekben még gyerekcipőben jár ez az üzletág. Pedig, például a Balatonnál és közvetlen vonzáskörzetében, égető szükség lenne ilyen szolgáltatókra, mert az elmúlt két évben nagyon beindultak a lakásberuházások, és a következő pár évben újabbak is kezdődnek " – mondta Mester Nándor, az Otthontérkép vezető elemzője.

A szakértő továbbá utalt rá, hogy néhány éven belül akár ezer új lakás épülhet. Hévízen most fejeződött be egy jelentősebb lakópark építése, Keszthelyen, valamint a déli part több településén is lesznek beruházások. A legnagyobb kereslet a 25-30 millió forintos új építésű apartmanok iránt mutatkozik, melyeket igen könnyű kiadni is.

Erősödőben van a nyaralópiacon egy olyan vevői réteg, amelynek módjában áll 25-40 millió forint közötti, vagy még magasabb összeget nyaraló vásárlására költeni. Közülük sokan megértik, hogy nem érdemes vesződni a kiadással, és érdemes profikra rábízni a kezelést" – mondta Mayer Róbert, a hévízi Lotus Residence lakópark értékesítési és bérbeadási felelőse.

A szakember szerint a nyaralótulajdonos két féle módon gyarapíthatja pénzét: vagy megegyezik a beruházóval, hogy utóbbi egy fix összegért, kb. havi 100-180 ezer forintért legalább két évre visszabérli tőle az ingatlant vagy a beruházó a bérleti díj 25 százalékáért üzemelteti azt, ebben az esetben nem fix az összeg, hanem attól függ, hogy menyiért tudják bérbe adni a nyaralót.

"Mivel Budapesten több beruházásnál is részt vettem a bérbeadás menedzsment előkészítésében, tapasztalatból tudom, hogy mit várnak el a vásárlók. Azt, hogy levegyük a vállukról a terhet, ne kelljen bajlódni sem az ingatlanokkal, sem a bérlőkkel, és egy tisztes hozamot érjenek el. A profi lakáskezelők pont ezt segítik munkájukkal." – tette hozzá Mayer Róbert.