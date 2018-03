Ez a fém törheti le a kobalt zsarnokságát az e-autók gyártóinál

Új alternatívára figyeltek fel az elektromos járművek gyártói, mellyel mentesíthetnék magukat a kényszerű kobaltfüggőségtől – jelzi a The Economist. A közeljövőben – az elemzések szerint, már a következő néhány évben – a nikkel veheti át a viszonylag ritka, és az utóbbi években brutális mértékű árdráguláson átesett kobalt helyét.

Nehéz ügynek számít minden, ami az értékes kobalttal kapcsolatos. A főként az elektromos járművek és elektronikai eszközök gyártásában használt fémfélével nem csak az a gond, hogy egyre drágább. Ahogy az Origo is beszámolt arról, a világtermelés több mint felét adó Kongó, a jelek szerint újra véres konfliktus felé sodródik. A kitermelés körül emellett is számos aggasztó körülményt látni, egyrészt a gyerekmunkát, másrészt a gyártók kiszolgáltatottságát. Kína pedig meglehetősen fukarul viselkedik akkor, ha saját készleteinek exportjáról van szó – ami érthető, hiszen a távol-keleti állam akkumulátorgyárainak is rettenő mennyiségben van arra szükségük.

Nyugaton a helyzet változóban

Ezt elégelhetik meg hamarosan azok az akkumulátorgyártók, amelyek nem Kínában működnek vagy nincs ilyen jellegű kötődésük. A lítium-ion technológiánál a kobaltot a katódok gyártásánál használják, a kitermelt kobalt-szulfitok és -oxidok jelentős része ide kerül. Ugyanakkor egyetlen elektromos jármű legyártása is közel 10 kilogrammot emészt fel a nyersanyagból.

Áma kobalt árának meredek emelkedéséért nem a világ második legerősebb gazdaságává váló ország nyersanyagéhsége vagy szándékos piaci manipulációja okolható.

Ahogy az alábbi ábrán látható, a kobalt árának emelkedését egyáltalán nem követte egy másik fontos fém, a nikkel drágulása.

Mivel a különbség mértéke többszörös, ezért egyre több, kobaltot használó gyártó figyelme fordul a nikkel felé, mellyel – elméletileg legalábbis – jelentősen csökkenthető lehet a kobaltkitettség.

Tovább bírja, bár hamarabb gyulladhat ki

Egyes vállalatok most a nikkellel kísérleteznek. A nikkel felhasználási területének jelenleg mások a súlypontjai, mint a kobaltnak:

A kitermelt kobalt mintegy 40 százaléka kerül az akkumulátorokba és telepekbe, több mint 20 százaléka hasznosul ötvözőként, de használják az egészségügyben és az űrtechnológiáknál is.

A nikkelnek közel háromnegyede jelenleg arra megy el, hogy rozsdamentes acélt gyárthassanak a segítségével, elemekbe alig 10 százaléknyi jut.

Néhány cég most „kobaltkönnyített" katódok gyártásával próbálkozik. Ez azt jelenti, hogy a katódba nem kerülő kobalt helyett nikkelt használnak – igaz, ebből a fémből nyolcszor annyi kell, mint kobaltból, ugyanakkor alacsony ára miatt, így is vonzó választás lehet.

A gyártók azt mondják, így a telepek egyetlen töltéssel tovább bírják, ami egyértelműen nyereségnek mondható. Bár – és ezt sem lehet figyelmen kívül hagyni – ennek az az ára, hogy megnövekszik a kigyulladás kockázata a kobalttal készült változatokhoz képest.

Egyes elemzők szerint, bár a nikkel ára most még alacsony a kobalthoz képest, nem kizárt, hogy hamarosan ez a fém is a kobalt nyomdokaiba lép, már ami keresletét és piaci árát érinti. Az egyik cég azt valószínűsíti, hogy az elektromos járművek miatt 2025-re a mostani szint tizenhatszorosára nő a kereslet.