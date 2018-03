A száz vulkán országának köszönheti Kína a tiszta energiát

Óriási energetikai üzletet kötött Izland és Kína. A lényegében kizárólag tiszta energiát használó Izland ahhoz segíti hozzá Kínát, hogy olcsón és környezetbarát módon aknázhassa ki geotermikus energiáját. A helyszín is különleges: a távol-keleti óriás gigantikus belföldi vállalkozása, a jövő városa nyerhet azon.

Izland a világ vezető országa a geotermikus energia hasznosításában. A Föld mélyének lényegében korlátozás nélkül rendelkezésre álló hőjét annyira olcsón nyerik ki a szigetországban, hogy néhány nagyobb városban már a járdákat is fűtik vele – írja a Bloomberg. A felhalmozott tudással és technológiával most Kínát segíthetik a légszennyezés ellen és a tiszta energiáért vívott harcban.

Kínai-izlandi vegyesvállalat jön létre

Két energetikai vállalat, az izlandi Artic Green Energy (AGE) és a kínai partner Sinopec Green Energy (SGE) közös vállalatot alapít, hogy Kínában lendületet kapjon a geotermikus energia hasznosítása.

Az üzlet 250 millió dollár értékű, azaz több mint 66 milliárd forint,amelyhez az Ázsiai Fejlesztési Bank folyósít kölcsönöket.

Az ügylettel mindkét fél előnyökre tesz szert. Az izlandi vállalat – berendezései révén – már jelen van a kínai piacon, így azonban a jelenlegihez képest többszörösére is növelheti ottani üzleteinek értékét.

A kínaiak pedig hozzájutnak ahhoz a technológiához és tudáshoz, ami a geotermikus energia olcsó és hatékony, környezetbarát hasznosításához szükséges.

Bár Kína az USA után a legerősebb gazdasági hatalommá nőtte ki magát, és már nem csak űrprogramja, hanem vécéreformja révén is komoly technológiai állammá válik, a geotermikus energia hasznosítása gyerekcipőben jár.

Olafur Ragnar Grimsson, az izlandi vállalat jelenlegi elnöke volt az, aki az akkori kínai elnöknek megmutatott egy geotermikus erőművet. Ez 2002-ben történt, ez volt az első alkalom, hogy kínai államfő ilyen helyszínen járt. Az izlandi vállalatvezető megjegyezte, a mostani megállapodás azt igazolja, a kis országokban kifejlesztett megoldások adaptálhatók nagyobb államok számára is.

Az új szuperváros kaphatja

A környezetbarát és olcsó energetikai megoldásokra nagy szüksége van Kínának, melynek nagyvárosai fuldokolnak a szennyezett levegőben.

Az Izlandról odaérkező tudásnak és technológiának az elsődleges nyertese a Xiongan New Area nevű projekt lehet.

Azaz a Pekinghez közeli, jelenleg különleges gazdasági övezetként besorolt hatalmas terület. Itt, ahogy az Origo bemutatta, Kína a jövő egyszerre öko- és okosvárosát építi meg, óriási ambícióval és rengeteg pénzből.

Az Izland és Kína között most létrejött megállapodás nagyjából 15 millió, a térségben élő ember életére gyakorol majd kedvező hatást.

Izland nem csak eddigi legnagyobb geotermikusenergia-üzletét kötötte meg a 250 millió dolláros megállapodással, hanem így hozzásegíti a kínai felet ahhoz is, hogy a Xiongan-projekt valóban környezetbarát lehessen a tiszta hőenergiára építve.

Az ügylet az Európai Bizottság figyelmét is felkeltette. Brüsszel most azt vizsgálja, hogyan lehet megóvni a stratégiai jelentőségű ágazatokat attól, hogy azokba állami tulajdonban lévő külföldi vállalatok vásárolják be magukat.