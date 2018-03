Minőségi termékeket kínál az Auchan

Az Auchan tapasztalatai szerint a magyarok körültekintően döntenek arról, hogy mi kerüljön a húsvéti asztalra. Noha továbbra is követik a hagyományokat, a sonkák esetében megnövekedett a kereslet az érleléssel tartósított, magasabb kategóriájú termékek iránt, a továbbra is kedvenc, tradicionális füstölt, illetve füstölt-főtt mellett. A tojások esetében sokan keresik a speciálisan kezelt, illetve bio változatokat, méret tekintetében pedig minden bizonnyal a sokrétű felhasználás miatt az L-es és XL-es tojások a legnépszerűbbek. Idén másfélmillió darabos csokitojás és több mint egymillió darabos csokifigura kínálattal készült az áruházlánc.

Húsvét előtt 30-40 százalékkal növekszik az Auchan áruházak tojásforgalma, és az ünnepet megelőző napokban közel 2 millió darab tojás értékesítésére számítanak. Tekintettel a tojás sokrétű felhasználására – díszítési és étkezési célra egyaránt a kosárba kerülnek –, ilyenkor még nagyobb a kereslet a különböző méretű tojások iránt, de leginkább az L-es és XL-es méretűeket keresik a vásárlók az áruházláncnál.

Az Auchan tapasztalatai szerint a tojások esetében több szempontot is figyelembe vesznek a vásárlók, ennek az igénynek megfelelően pedig speciális GMO-mentes E-vitaminos, illetve bio változatok is kaphatók, amelyek mindegyike magyar termelőktől származik.

A kalács ugyancsak a húsvéti asztal elmaradhatatlan eleme, amelyből a hagyományos foszlós és sós fonott kalács mellett különleges, diós, valamint málnás-csokis ízesítésű is készül az áruház saját cukrászatában 250 grammos, illetve 500 grammos kiszerelésben. Emellett nagy az érdeklődés más ünnepi édességek iránt is, ezért többek között cukormentes piskóták, kézműves mézeskalácsok, saját gyártású bejglik, húsvéti díszítésű Marlenka torták is megtalálhatók a polcokon. Ráadásul idén már Magyarországon is elérhető a Németországban díjat nyert sajátmárkás prémium fánkok is.

Divatosak az érleléses eljárással készült sonkák

A sonka iránti érdeklődés ugrásszerűen megnő a húsvét előtti hetekben, amelyre idén több száz tonna, az éves forgalomnak pedig a 20 százalékát kitevő sonkamennyiséggel készült az áruházlánc.

A kínálat több mint 80 százaléka magyar termelőktől származik. A széles választékon belül továbbra is a hagyományos magyar füstölt és a füstölt-főtt sonkák a magyarok kedvencei.

A vásárlók számára azonban az ár mellett egyre fontosabba hústermék elkészítési módja is. Jó példája ennek, hogy egyre többen keresik a külföldről származó prémium kategóriás, érleléssel előállított termékeket is. Árak tekintetében a gyorspácolt hústermékek már 900 forintos ártól vásárolhatók, egyes prémium, érlelt sonkák kilogrammonkénti ára pedig elérheti akár a 10 ezer forintot is.

A tradicionális sonkafélék mellett idén új termékek is megjelentek az áruházakban, mint például a békebeli parasztlapocka és a csont nélküli bőrös parasztsonka. A „Tájaink ízei" sajátmárkás termékek sora háztáji sódarral bővült (bőrös parasztsonka csont nélkül), amely hagyományos eljárással, tengeri sóval készül, de nitritet és adalékanyagot nem tartalmaz. Az Auchan által tenyésztett, háztáji sertés combjából készült termék egyedülálló a piacon. Ugyancsak az igazi ínyenceket kívánja megszólítani az áruház a különleges pármai marhasonkával.

Az idei év slágerei a magas kakaótartalmú finomságok és a locsolókannás csokinyúl

Az áruházlánc másfélmillió darabos csokitojás és több, mint egymillió darabos csokifigura kínálattal készült az ünnepre, amelyek között találhatunk 65 forintért értékesített és 7000 forintos áron polcokra kerülő terméket is.

Az utóbbi évek tapasztalatai alapján a közel 300 féle szezonális termékből egyre több vásárló keresi a minőségi csokoládéból, magas kakaó- és csökkentett cukortartalommal készült prémium édességeket.

Akik viszont idén valami szokványostól eltérő finomságot szeretnének vásárolni, az áruházlánc kínálatában választhatják az idei év új slágertermékét is, a locsolókannás csokinyulat. Mindemellett a különleges táplálkozási igényű vásárlókat kibővült paleo választék várja, de elérhetők a közkedvelt lédig csokoládé tojások és szemenként csomagolt desszertek is.