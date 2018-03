Lassan elfogynak a vállalati kötvények

Folyamatosan olvad a vállalati kötvények állománya: az évtized elején még bőven ezermilliárd forint fölött volt az ilyen hitelpapírok volumene, a csúcson, 2011 novemberében 1355,4 milliárd forint, jelenleg pedig már a 600 milliárd forintot sem éri el - írta a Világgazdaság kedden.

Az állomány 2013 májusa óta gyors ütemben csökken. A lap szerint ennek egyik oka lehetett, hogy akkortájt indult el a jegybank Növekedési hitelprogramja, olcsó forráshoz segítve a vállalkozásokat, míg a másik ok az, hogy egymást érték a kötvénypiaci botrányok, így például a Quaestor és a Hungária Értékpapír bukása. Megjegyzik, hogy korábban az Enefi (akkori nevén E-Star) és a BTel kötvényesei is sok pénzt veszítettek - ráadásul őket nem is kártalanították.

Ezek az események számos befektető kedvét elvették a kötvényektől, a lakosságét biztosan: a kisbefektetők számláin január végén már csupán 23,3 milliárd forintnyi vállalati kötvény volt, ami tízéves mélypont. A legtöbb magyarországi vállalati kötvény - 230 milliárd forintnyi - a külföldi intézményi befektetőknél van, és újabban meglepően sok ilyen hitelpapírt tartanak a háztartásokat segítő nonprofit intézmények is. Utóbbiak - zömében alapítványok - másfél évvel ezelőttig kerülték az ilyen befektetéseket, ám ma már több mint 150 milliárd forint az állományuk - írta a Világgazdaság.