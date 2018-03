Zöldség- és gyümölcsfogyasztást népszerűsítő kampány indul

A gyermekek egészségének megőrzése céljából indít edukációs kampányt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és franci szakmaközi szakszervezet, az Interfel. A kezdeményezés célja, hogy a zöldségek és gyümölcsök fogyasztása népszerűbb legyen a magyarok körében, hiszen ezen a területen az utolsók között állunk az Unióban.

Az NAK és az Interfel hároméves kampányt indít, Európai Friss Kalandok néven. A szervezetek célja, hogy a saját országukban elősegítsék az egészségesebb táplálkozást és felhívják a figyelmet arra, hogy a zöldség- és gyümölcsfogyasztás is lehet trendi és mindemellett hasznos is a szervezet számára.

A nemzetközi trendek mellett hazánkban is folyamatosan csökken a lakosság zöldség- és

gyümölcsfogyasztása, annak ellenére is, hogy az Egészségügyi Világszervezet (WHO) kutatásai is igazolják, hogy a zöldségek és gyümölcsök fogyasztása lényeges szerepet játszik a gyermekek fejlődésében, a betegségek megelőzésében, az egészségügyi állapot javításában és fenntartásában.

A rossz étkezésu szokások komoly egészségügyi problémákhoz vezethetnek.

A Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége (MDOSZ) 2014-es kutatásában a 4-10 éves korú gyermekek étkezési szokásaikkal kapcsolatban kimutatta, hogy a túlsúly és az elhízás mértéke évről évre egyre magasabb. Emellett a tanulmány azt a nemzetközi tendenciát is alátámasztotta, miszerinta 4-6 éves kor közötti gyermekek 20 százaléka túlsúlyos vagy elhízott, és mire iskoláskorúak lesznek, ez az arány már 30 százalékra nő.

A kampány fő célcsoportja a gyermekes háztartások, azon belül is a 6-14 év korú gyermekek, az ő szüleik és nagyszüleik. A kampány hatékonysága szempontjából nemcsak a gyermekek, de a felnőttek ismereteit is növelni kell a témában, hogy a megszerzett tudást és a jó szokásokat át tudják adni a következő generációnak.