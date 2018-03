A Facebook esése – rövid szünet után – kedden tovább folytatódott, és végül rég nem látott mélységben állt meg. A közösségi oldal értéke sokat csökkent, sőt magával rántott más vállalatokat is, ami az amerikai indexet is megviselte. Ezek ellenére szakértők szerint most érdemes Facebook-részvényeket venni, akár 45 százalékos is lehet a hozam.