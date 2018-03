A Richter nyerte a 2017. évi Innovációs Nagydíjat

A Magyar Innovációs Alapítvány Innovációs Nagydíjban részesítette a Richter Gedeon Nyrt-t „A cariprazine (Vraylar/Reagila), egy új originális magyar gyógyszer a világpiacon" című pályázatáért. Az Innovációs Nagydíjat Latorcai János, az Országgyűlés alelnöke és Pálinkás József, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke adta át Bogsch Eriknek, a Richter Gedeon Nyrt. elnökének a Parlamentben, áll a Richter Gedeon sajtóközleményében.

A cariprazine-t méltató laudációban kiemelték, hogy a most elismert termékinnováció legfontosabb eredménye, hogy olyan originális, hazai tudományos kutató és fejlesztő szakemberek által kifejlesztett, döntően hazánkban gyártott gyógyszerről van szó, amely a világ gyógyszerpiacainak több mint 70 százalékán forgalombahozatali engedéllyel rendelkezik. Ezzel a magas szellemi hozzáadott értékű innovációval a Richter megvalósította az ideális „invented and made in Hungary" gazdaságfejlesztési koncepciót.

A cariprazine egy olyan, szájon át szedhető, atípusos antipszichotikum, melyet a Richter kutatói fedeztek fel, majd az Allergannal (korábban Forest / Actavis) közösen fejlesztettek skizofrénia és bipoláris mánia kezelésére. Az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatala (FDA) 2015 szeptemberében engedélyezte a cariprazine kapszulák forgalmazását az I. típusú bipoláris betegséghez társuló mániás vagy kevert epizódok és a skizofrénia kezelésére felnőtt betegeknél.

A terméket Vraylar márkanéven 2016 márciusában vezették be az amerikai piacra.

A cariprazine európai uniós forgalombahozatali engedélyét, 2017 júliusában adta ki az Európai Bizottság a felnőtt skizofrén betegek kezelésére. Az Európában Reagila márkanévvel forgalomba kerülő termék ártámogatási tárgyalásai több országban folyamatban vannak, a készítmény bevezetése az egyes országokban idén és jövőre történik meg.

A cariprazine klinikai fejlesztése jelenleg is zajlik további indikációkban, felnőtt betegek körében a bipoláris depresszió kezelésére, illetve, mint kiegészítő terápia major depresszióban