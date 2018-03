Mennyit érdemes az esküvői ajándékra költeni?

A Bankrate most közzétett adatai szerint ötből egy ember azért utasítja vissza az esküvői meghívást, mert nem engedheti meg magának a drága ajándékot, és ez nem is csoda, mivel a vendégeknek is sokfélére kell költeniük. Az USA-ban átlagosan 728 dollárt (186 ezer forint) költ el egy esküvői vendég, ha közeli barátról vagy rokonról van szó, akkor 628 dollárt (159 ezer forint), ha távolabbiról, akkor 372 dollárt (95 ezer forint).