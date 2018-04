Kemény hetet zárt a Facebook és a Tesla

Szomorú hírrel kezdődött a hét, mert meghalt Demján Sándor, Magyarország egyik legsikeresebb üzletembere. A tőzsdén nehéz héten van túl a Facebook és a Tesla, az Uber pedig úgy tűnik, feladta a Délkelet-Ázsiában folytatott terjeszkedést és átengedte a piacot riválisának.

A héten újra beszakadt a Facebook

A Facebook zuhanása, rövid szünet után, kedden folytatódott. Míg március 16-án 185,09 dolláron jegyezték a részvényeket, addig a március 27-i záró érfolyam már csak 152,22 dollár volt.

A részvényenkénti 32,87 dolláros csökkenés azt jelentette, hogy a vállalat tőzsdei értéke 17,75 százalékot esett tíz nap alatt. A Facebook az adatkezelési botrány kitörése óta összesen 95 milliárd dollárt bukott.

Meghalt Demján Sándor

Hétfő este, 75 éves korában meghalt Demján Sándor, Magyarország egyik legsikeresebb üzletembere. Jelentős vagyona révén hosszú ideig egyike volt a három leggazdagabb magyarnak. Még 2012-ben jelezte, hogy halála után a vagyonának jelentős részét jótékony célra ajánlja fel.

Demján több területen is sikeres volt pályafutása alatt. Az ő nevéhez köthető a nyugati mintára működő nagyáruház, a Skála elindítása még a 70-es években. Az 1980-as évek második felében már a bankszektorban tevékenykedett és a Magyar Hitelbank (MHB) elnök-vezérigazgatója lett. A kilencvenes években pedig az ingatlanpiac felé vette az irányt. Ehhez az időszakhoz köthető a budapesti Szabadság téri Bank Center, majd az újpalotai bevásárlóközpont , a Pólus Center létrejötte is. 1999-ben pedig elkészült a több nemzetközi nívódíjjal is jutalmazott West End City Center, amelynek megépítésében óriási szerepet játszott Demján Sándor.

Gépjárművek helyett szekérrel járjanak az észak-koreaiak

A phenjani vezetés úgy döntött, megpróbálja visszafogni a lakosság üzemanyag-felhasználását. Autó és motor helyett a polgároknak ökrös szekerekre kell pattanniuk. Ennek egyik oka, hogy nagy mértékben drágult az üzemanyag 2017 március óta.

Emellett az ENSZ Biztonsági Tanácsa is korlátozza az üzemanyag-szállítmányok számát és ugyan Kínából még érkezik valamennyi, ám az jóval kevesebb, mint amennyire szükség lenne. Kim Dzsongun nevéhez fűződik a hét egyik legfontosabb külpolitikai/külgazdasági eseménye is, hiszen az észak-koreai vezető háromnapos, nem hivatalos látogatást tett Pekingben – ez volt első külföldi útja az ország vezetőjeként.

Kínai cég most gyárt először autókat Európában

A Volvo Cars közölte, hogy a Lnyk járműveit a jövő évtől kezdve Belgiumban fogják gyártani és így ez lesz az első kínai márka, amely Európában kezdi meg a gyártást.

A Volvo és a Lynk SUV-ja között rengeteg a hasonlóság, ezért a vállalat ugyanazon a gyártósoron fogja készíteni a két márka kocsijait.

Április elsején egyesül három magyar biztosítótársaság

Április elsején egyesül az Erste Biztosító, az Union Biztosító és a Vienna Life Biztosító. A három biztosítótársaság a jövőben Union néven folytatja a tevékenységet. Az MNB engedélyét követően a Cégbíróság március 31-i hatállyal bejegyezte a három magyar VIG biztosító egyesülését.

Az Erste és a Vienna Life a személybiztosítás területén működik, de a Union Biztosító az élet- mellett a nem-életbiztosítások szegmensében is jelentős piaci jelenléttel bír.

Már 300 ezret keresnek a targoncások a Lidlben

Az online értékesítés területe és a raktári, fizikai dolgozók kérdése jelenti az új frontot az áruházláncok közötti bérharcban, melyet a szükséges létszámú munkavállalói állományért folytatnak egymással.

A logisztikában is sok munkavállalót várnak, de nem egyszerű munkaerőt találni, hiszen a Tesco, az Aldi, az Ikea és a Spar is keres logisztikai dolgozókat. Egyelőre a magas bérekkel lehet leginkább toborozni, a Lidlnél például a targoncavezető meghirdetett elérhető legmagasabb havi javadalmazása 297 ezer forint.

A súlyos tiltás után beszakad a bitcoin

A Facebook és a Google után a Twitter is bejelentette, hogy kitiltja a felületéről a digitális pénzeket, így gyakorlatilag a lehetséges reklámfelületek szinte teljes egészéről kiszorultak a kriptovaluták.

Míg tavaly decemberben a bitcoin árfolyama majdnem elérte a 20 ezer dollárt, addig valószínűleg 2018 a kijózanodás éve lesz a kriptovaluták számára. A bitcoin egyébként a hét elején egyetlen nap alatt 7 százalékot esett és az árfolyama 8000 dollár alá ment.

Fontos az élettársi vagyonjogi szerződés

Évről évre emelkedik, de még mindig kevés a nyilvántartásba vett élettársi kapcsolatok száma Magyarországon. 2016-ban közel 900 pár, míg 2017-ben 1043 jegyeztette be magát az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásába.

Sokan a hagyatéki tárgyaláson döbbennek csak rá, hogy végrendelet hiányában semmit sem kapnak a párjuk után, sőt haszonélvezeti joguk sem lesz. Ezek a problémák orvosolhatók, ha az élettársak ügyvéd vagy közjegyző előtt végrendelkeznek egymás javára, illetve élettársi vagyonjogi szerződés keretében rendezik a vagyoni viszonyaikat.

A Tesco saját diszkontláncot indíthat

A német Lidl és az Aldi folyamatosan terjeszkedik az Egyesült Királyságban, ezért a négy helyi kiskereskedelmi láncnak - a Tesco, a Sainsbury's, az Asda és a Morrison - alaposan oda kell figyelnie a konkurencia lépéseire.

A Tesco arra készül, hogy egy új márkával, a Tesco eddigi áruházaitól eltérő formátummal állítsa meg a Lidl és az Aldi térnyerését. Az új diszkontlánc főleg olyan termékeket kínálna, amelyeket olcsóbban tudnak adni a konkurenseknél.

Kivonul az Uber Délkelet-Ázsiából

Az Uber Technologies a héten bejelentette, hogy eladja Délkelet-Ázsiában érdekeltségeit a rivális Grab vállalatnak. A 620 millió potenciális ügyfél mellett a Grab az UberEats élelmiszer-szállítási szolgáltatást is átveszi.

A megállapodás értelmében az Uber 27,5 százalékos részesedést szerez a Grabben, a vezérigazgató pedig csatlakozik a szingapúri székhelyű társaság igazgatótanácsához. A SoftBank jelentése szerint Ázsiában naponta 45 millió alkalommal használnak autómegosztó szolgáltatásokat.

Komoly árcsökkentést jelentett be az IKEA

Felére csökkenti a házhozszállítás díjait az IKEA azoknak, akik Budapesttől legalább 50 kilométerre laknak. A házhoz szállítás díja - a távolságtól függően - a legrosszabb esetben 38 ezer forint lehet.

A csökkentés részben a vásárlói visszajelzések miatt, részben pedig azért történt, hogy az IKEA termékei így még több emberhez eljussanak. Így a fővárostól messzebb lakók akár 50 százalékos csökkenést is tapasztalhatnak a házhoz szállítás költségeinél.