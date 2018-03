Hozza ki a legtöbbet a lakástakarékjából!

Hozhatja úgy az élet, hogy a lakástakarékot idő előtt fel kell használni, vagy éppen a lejáratkor még nincs olyan lakáscél, amire felhasználható lenne a pénz. Ebben az esetben sem kell pánikba esni, hiszen a lakástakarék kellően rugalmas ahhoz, hogy a legjobbat lehessen kihozni a helyzetből és az állami támogatásból. Nézzük meg a legfőbb tudnivalókat, hogy mikor szükséges futamidőt módosítani és mikor lehet változatlanul hagyni a szerződést!

Mit a teendő, ha lejáratkor még nincs lakáscél?

Először is vegyük példának azt az esetet, hogy 20 ezer forintos 4 éves szerződést kötöttünk, ami most jár le, viszont most nincs olyan lakáscél, amire azt elkölthetnénk. Ekkor megoldásként két eshetőség jöhet szóba, amiket érdemes nagyon alaposan átgondolni.

Amennyiben módosítunk a futamidőn, a magasabb szerződéses összeg miatt ki kell fizetni a különbözetre eső számlanyitási díjat. Például ha a 4 éves havi 20 ezres lakástakarék számlanyitási díja 25 ezer forint volt és a választott 10 éves futamidőnél 75 ezer, akkor 50 ezer forintot kell megfizetni és néhány ezer forintos adminisztrációs díjat.

Ha lejár a lakástakarék (és nem adunk választ a kiutalási értesítőre), akkor szerződésmódosítás nélkül is tovább fizethetjük a megtakarítást, vagy szimplán felhasználásig bent hagyhatjuk a pénzt. Továbbfizetésnél, a maximum 10 éves lejáratig ugyanúgy jár a befizetésekre az állami támogatás (és a kamat is), ha pedig további befizetés nem történik, akkor a betéti kamatokat kapjuk meg a bent lévő összegre.

A módosítás hiányában a szerződéses összeg nem nő, hanem a befizetés aránya nő meg a hitelhez képest, így csak korlátozottan tudunk csak hitelt felvenni (elképzelhető, hogy egy idő után hitelt sem vehetünk fel). Ebből kifolyólag nagy hátránnyal indulunk, ha mégis kiderül, hogy a lakáskölcsönre is szükség van, hiszen arra az eredeti módozatnak megfelelő összegben vagyunk jogosultak.

Érdekességképpen érdemes megemlíteni, hogy lakástakarékpénztártól függően, de az is lehetséges, hogy végül mégis meg kell fizetni a számlanyitási díj különbözetét. Ha ez valóban így lenne, akkor hozzájuthatunk a megemelt szerződéses összegre alapján járó hitelhez.

Mit tegyünk, ha már a lejárat előtt szükség lenne a megtakarításra?

Sokan lehetnek abban a cipőben, hogy kötöttek egy lakástakarékot, viszont a pénzre már a futamidő vége előtt szükség van. Amennyiben még a 4 évet nem érte el a szerződés és feltörjük a lakástakarékot, akkor a saját befizetéseinket ugyan visszakapjuk, de az állami támogatást elbukjuk. Ráadásul, ha számlanyitási díj akció keretében nyitottuk a szerződést, akkor a különbözetet is állni kell.

Ha sürgősen lakáscélra kell az összeg (például lakásvásárlásra), akkor érdemes megfontolni az áthidaló kölcsön igénybevételét. Ezzel akár a teljes szerződéses összeghez hozzá lehet férni idő előtt, tehát a megtakarítás mellett a lakáskölcsön összegéhez is.

Az is lehet, hogy egy hosszabb, például 8 éves szerződést nyitottunk, de éppenséggel már a 6. megtakarítási évnél tartunk, és akkor lenne szükség a pénzre. Ekkor, ha felmondjuk a szerződést, akkor az állami támogatásra teljes mértékben jogosultak vagy abban az időszakban, amely alatt befizetést teljesítettük. Viszont, ha számlanyitási díj akciót vettünk igénybe, akkor a kedvezményt részben vagy egészben elbukhatjuk, vagyis az eredeti számlanyitási díjhoz mérten különbözetet szükséges fizetni.

Amennyiben ez utóbbi esetnél a hitelt is szeretnénk felvenni, akkor két út áll előttünk. Egyrészt választhatjuk, hogy a 8 éves futamidejű lakástakarék teljes szerződéses összegét fel akarjuk venni, akkor áthidaló kölcsönhöz kell folyamodnunk. Másrészt, azt is megtehetjük, hogy az eredeti 8 éve szerződést 6 évesre módosítjuk, és akkor a 6 évesnek megfelelő szerződéses összeg szerinti hitelt vehetjük fel.

Számoljon utána a következő kalkulátorral a legjobb lakástakaréknak!