Több szerződésre több jóváírás

Az egyetemes szolgáltatói jogviszonyban álló lakossági gázfogyasztók valamennyi szerződése után jár a 12 ezer forintos jóváírás - írta a Népszava szombaton az NKM Nemzeti Közművektől kapott tájékoztatás alapján.

Ez azt jelenti, hogy a magánszemélyeknek több, a nevükön lévő, gázhálózatba bekötött ingatlanjuk - például nyaralójuk - után is jár a támogatás. Az se akadály, ha a lakás egyszersmind cégnek is otthont ad. Úgyszintén nem probléma, ha a gázt nem fűtésre, hanem például csak főzésre használják, akár fogyasztói közösség (például távfűtött panel társasház) tagjaként. Utóbbi esetben a távhőfogyasztás után járó 12 ezer forintos kedvezményen túl a főzésre használt gázból is levonják a kedvezményt - írta a lap.

Az NKM tájékoztatása szerint a 3,2 millió érintett fogyasztási hely számára a héten összesen közel 40 milliárd forintot írtak jóvá.