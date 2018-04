Szeptemberben írtunk utoljára Toys 'R' Us hanyatlásáról, akkor az Egyesült Államok legnagyobb játékboltja éppen csődöt jelentett, hiszen a franchise nem tudott ringbe szállni a sokkal alacsonyabb árakat kínáló online boltokkal. A bolt most a weboldalát is leállította annak reményében, hogy még utoljára megtölthetik a boltjaikat lelkes vásárlókkal és gyermekekkel.

Még 2017 szeptemberében egy hétfői napon jelentett csődöt Amerika legnagyobb játékboltja, a Toys 'R' Us. Akkor derült ki a benyújtott papírok alapján, hogy

a vállalat tíz év alatt több mint egymilliárd dolláros adóságot halmozott fel.

A Toys 'R' Us hatalmas és színes múltra tekint vissza, első boltjuk még 1948-ban nyílt, az előző évben pedig már több mint 1600 amerikai és kanadai boltban árult játékokat valamint 255 áruházzal rendelkezett Ázsiában is. A tavalyi év roppant gyengén sikerült a hagyományos viszonteladók számára, hiszen a Payless, a Gymboree és a Perfumania is csődöt jelentett.

A Toys 'R' Us régóta küzd az online áruházak alacsony áraival és azzal, hogy az emberek egyre többet vásárolnak webáruházban és folyamatosan csökken azok száma, akik hagyományos boltokban vesznek árut.

A játékbolt nehézségeit az is jól szemlélteti, hogy 2013 óta nem tudtak profittal zárni.

A vállalat most hatalmas leárazásokkal készül, a hűséges vevők azonban már csak személyesen a Toys 'R' Us és a Babies 'R' Us boltjaiban tudnak vásárolni. A weboldal leállása előtt leadott rendeléseket természetesen még kiszállítják, azonban mostantól már nem lesz lehetőség online intézni a vásárlásokat.

Az egyik New Jersey-i várost különösen rosszúl érinti a játékbolt eltűnése, mivel Wayneben található a Toys 'R' Us központja. Az 54 ezer négyzetméteres globális elosztóközpont volt a város harmadik legnagyobb adófizetője. A Manhattantől 20 mérföldre fekvő, 55 ezer lakosú városkában 38 millió dollár értékű ingatlannal rendelkezik a Toys 'R' Us. Ezen felül a cég több mint 1000 helyi lakost is el fog bocsátani, ez pedig nagy keményen érinti a helyi munkaerőpiacot is.

Az Ollie's nevű floridai üzletház lecsapott a lehetőségre és a Wall Street Journalban megjelent hirdetésben jelezték, hogy készek beszállni a játékpiacra. Az Ollie's jelenleg Floridában, Arkansasban és Louisianaban rendelkezik 275 bolttal és 2017-ben adtak el először történetük során 1 milliárd dollár értékben árut.

Mark Butler, az Ollie's vezérigazgatója elmondta, hogy tudják, néhány vállalat likviditási gondokkal küzd, ezért szeretnék tudatni velük, hogy készen állnak tárgyalni a megmaradt raktárkészletek átvételérő. Ugyan a Toys 'R' Ust nem említi meg, de sejteni lehet, hogy pontosan rájuk gondol.

Az Ollie's sikere az utóbbi 36 évben abban rejlett, hogy olcsón vették meg a termékeket és olcsón is tudták eladni őket. Erről árulkodik a szlogenjük is „vegyél dolgokat olcsón”. A vállalat a tervek szerint új üzlethelyiségeket fog bérelni, ahol a már meglévő termékeik mellett széles választékot kínálnak majd játékokból is.