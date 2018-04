Robotméheket vetnek be a globális élelmiszer-biztonságért

A méhek pusztulása komoly veszélyt hordoz, nemcsak az élővilág változatosságára, hanem az ember mezőgazdasági tevékenységére, és ezzel összefüggésben, a globális élelmiszer-ellátásra nézve is. A problémát az elmúlt években robotméhek fejlesztésével kívánják enyhíteni. Most a legnagyobb amerikai kiskereskedelmi lánc, a Walmart is mesterséges beporzó-egységek fejlesztésébe kezdett.