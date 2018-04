Tíz év után állt talpra a Wall Street

Az Egyesült Államok mára sok szempontból utolérte magát a 2008-as gazdasági válság után. Azonban az ügynökök bónusza még csak most van olyan magasságokban, mint tíz évvel ezelőtt volt, ráadásul a pénzügyi szektorban dolgozók létszáma még messze van a válság előtti szinttől.

A New York-i tőzsde ügynökei mindig is az átlagosnál jobban kerestek, még akkor is, ha épp válság volt. Azonban a 2008-ban kezdődött krízist követően nagyon hosszú időnek kellett eltelnie ahhoz, hogy a tőzsdei alkalmazottak bónuszai elérjék a recesszió előtti szintet.

2017-ben az átlagos bónusz 184 220 dollár (46,7 millió forint) volt.

Ugyan a 2006-os rekordot még nem sikerült megdönteni, de egymást követő két évben is emelkedtek a jutalmak, 2017-ben már 17 százalékkal. A tavalyi adat a valaha volt második legnagyobb szám, igaz a Quartz összesítése nem tartalmazza az inflációs hatást.

A bónusz nemcsak az ügynökök életére van jó hatással, hanem New York városa is sokat profitál azokból, a 2016-17-es évben a szektor adói fedezték a város adóbevételeinek 18 százalékát.

Összesen 31,4 milliárd dollárnyi profitot osztottak szét 2017-ben.

A pénzintézetek több tényezőnek köszönhetően engedhetnek meg maguknak magasabb kifizetéseket. Egyre nagyobb a forgalom a tőzsdén, a kamatlábak is növekednek és egyre több a hitelkihelyezés.

Azonban az, hogy az ügynökök bónusza elérte a válság előtti szintet, nem jelenti azt, hogy a pénzügyi szektorban a foglalkoztatás is követte azt, ugyanis 6 százalékkal kevesebben dolgoznak ott most, mint 2007-ben.

New Yorkban sok új munkahely született, 23 százalékos a növekedés a magánszférában, de ezek jellemzően nem pénzügyi területen jöttek létre.

A pénzügyi szektor az állások kevesebb mint 5 százalékát adja, ugyanakkor a fizetések több mint ötödét itt fizetik ki.

Egy átlagos éves fizetés a Wall Streeten 375 ezer dollár (95,1 millió forint) volt bónuszokkal együtt, ami ötször akkor, mint a magánszféra átlaga (74 800 dollár, 19 millió forint).

2016-ban a háztartások éves medián jövedelme 59 039 dollár (15 millió forint) volt az Egyesült Államokban.