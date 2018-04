Ennyibe került a Keleti Szörny februári portyája

Sokba került a brit kiskereskedelemnek a hosszantartó, szokatlanul hideg és télies februári időjárás. Az Egyesült Királyságra, különösen annak északi területeire lecsapó, hóviharral, állandósult fagyokkal járó, késő téli meteorológiai jelenség, a „Beast from the east”, azaz a „Keleti Szörny", alaposan visszavetette a vásárlói kedvet.

Inkább otthon maradtak a brit vásárlók a fagyos, hóviharokkal súlyosbított, február végi, március eleji időjárásban, és felmelegíthető készételeket ettek friss áru vásárlása helyett – írja egy felmérés eredményére hivatkozva a The Guardian. A boltlátogatások száma így 5 százalékkal elmaradt az egyébként ilyenkor szokásostól.

Ilyen állapotok uralkodtak a Brit-szigetek számos térségében nagyjából egy hónappal a cikk megjelenése előtt:

Taroltak a konzervek

A cudar időjárás meglátszott a termékek forgalmán is. Az előkészített, pár perc alatt fogyaszthatóvá tehető konzervlevesek forgalma valósággal kilőtt: mintegy 28 százalékkal adtak el többet az ilyen termékekből a vizsgált egy hónapos időszakban, mint egy évvel korábban. De jól fogytak a forró italok is: az emberek több mint 8 százalékkal többet fogyasztottak ezekből a hideg miatt.

Ugyanakkor a legnagyobb kiskereskedelmi egységek összesített vesztesége 22 millió fontra tehető a vizsgált időszakban.

Pontosabban ennyivel kevesebb pénzt hagytak a kasszáknál a fogyasztók azért, mert nem volt kedvük kimozdulni a kellemetlen időben.

Ez nagyjából 7,7 milliárd forintnak megfelelő összeg.

Az összkép nem rossz

A vásárlási kedv ugyan számokban kifejezhetően csökkent a Keleti Szörny portyázása alatt, a kiskereskedelmi láncoknál azonban így is jól alakult az első negyedév. 2018 első 12 hetének összesített eladási értéke 2,5 százalékkal volt magasabb, mint az előző év azonos időszakában.

Különösen a húsvéti időszak húzta fel a forgalmat, amely idén korábbra esett, mint tavaly.

Az adatok szerint, idén a britek közel 15 millió darab csokitojást vásároltak, ami 69 százalékkal több a tavalyi érténél.

A vásárlási kedvet az sem csökkentette, hogy a boltok árai ebben a 12 hetes időszakban 2,5 százalékkal magasabbak voltak átlagosan, mint egy éve. Az is biztosra vehető, hogy a vásárlókért folytatott kereskedelmi harc a cégek között egyre élesebb lesz a jövőben. Ahogy az Origo is megírta, már a legnagyobb brit lánc, a Tesco is tart német riválisaitól, miközben a másik három hazai vállalat is arra törekszik, hogy növelje piaci részesedését.

A brit kiskereskedelmi piacból az alábbiak szerint részesedtek a láncok az év elejétől a 2018. március 25-ig tartó időszakban. A zárójelben az egy évvel korábbi részesedési arány mértéke szerepel: