Japánban mindenki megújítaná a taxizást

Japánban, azon belül is Tokióban található a világ talán legkiválóbb taxi szolgáltatása. Gyakran dicsérik őket az autók hibátlan állapota és az udvarias sofőrök miatt. A japán kultúra emellett egyedülálló olyan tekintetben is, hogy a borravaló kifejezetten sértő számukra. A taxizás Japánban hatalmas üzletágnak számít, most pedig rengeteg autógyártó és nagyvállalat szeretne innovációk segítségével komoly részesedésre szert tenni.