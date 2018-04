Királyi kriptovaluta harangozza be Harry herceg közelgő nászát

Alig több mint egy hónap van hátra Harry herceg és jegyese, az amerikai színésznő, Meghan Markle házasságkötéséig, amelyet május 19-én tartanak. Nem csoda, hogy a fivér, Vilmos herceg és felesége, Kate Middleton esküvője után évekkel, most újra királyi nász lázában ég az Egyesült Királyság. Olyannyira, hogy a héten startol el az az új kriptovaluta, amelyet Harry herceg és jegyese esküvőjének tiszteletére bocsátanak ki. Pedig valójában más a cél vele.

Vilmos herceg és Kate Middleton házasságkötése nemcsak az Egyesült Királyságban, hanem szerte a világon nagy üzlet volt. A felhajtást jól mutatja, hogy mintegy 200 országban, nagyjából 2 milliárdnyian követték az eseményeket televízión vagy az interneten, és Londonban 8500 újságíró tudósított a helyszínekről. Úgy tűnik, Harry és Meghan Markle lagzija sem fű alatt elrebegett „igenekből” és zártkörű, szolid családi vacsorából fog állni.

Az első királyi virtuális pénz

Királyi, hercegi házasságok kapcsán teljesen megszokott az, hogy emlékérméket hoznak forgalomba, amelyek megvásárlásával sokan úgy érezhetik, még ha csak közvetett módon is, de maguk is részesévé válnak a nagy eseménynek. A május 19-én esedékes újabb monarchikus lagzi azonban az első, amelyhez kapcsolódóan a hagyományos emlékérmék mellé kriptovaluta is érkezik – írja a Daily Express.

Sőt, a héten már meg is történik kibocsátása.

Az ötlet a Crown and Country Magazine főszerkesztője, Thomas Mace-Archer-Mills fejéből pattant ki. Az évente két alkalommal megjelenő, reprezentatív kiállítású periodika egy alapítvány kiadásában lát napvilágot, és átfogóan mutatja be a „monarchia ügyeit”, kezdve annak pénzügyeitől az ott elért legújabb tudományos eredményeken és a környezetvédelem kérdésein át a történelmi érdekességekig bezárólag.

A főszerkesztő elmondta, a Royl coin névre keresztelt kriptopénz egyrészt egy modern eszköz arra, hogy az emberek – csakúgy, mint a hagyományos ajándéktárgyak megvásárlásával – úgy érezhessék, részesei a nagy eseménynek, és ezzel ünnepeljék az év valószínűleg legfontosabb házasságkötését.

Másrészt jótékonykodási lehetőséget is jelent az abba beruházók számára.

A királyi kriptovalutát ugyanis egy online startup, az ICO Rocket kezeli. Ez a platform – a kriptovalutákhoz illeszkedve – decentralizált módon működve köti össze a projekteket a pénzügyi finanszírozókkal és a közösséggel, virtuális érmék segítségével.

A Royl coin-nal pedig nem más a cél, mint a jótékony célokra fordítandó összeg célba juttatásának garantálása.

Jótékony célok miatt remélik értékének növekedését

A kriptovalutából befolyó pénz egyik felét a magazin kiadója kapná: ebből finanszíroznák az esküvő előtt tisztelgő különszámot. A másik fele azokhoz a jótékony szervezetekhez kerül a platform segítségével, amelyeket az ifjú pár előzetesen megjelölt.

Három szervezetnél számíthatnak arra, hogy a hercegi esküvő meghozza a kriptoérme iránti érdeklődést és ezáltal a jótékony célokra fordítható összeg nagysága is emelkedik.

Az egyik nonprofit kezdeményezéssel a HIV-fertőzött gyerekeknek segítenek Botswanában és Lesothóban. Egy másiknál háborús veteránokat, sérülteket, rokkantakat vonnak be sportolási tevékenységekbe, életminőség javító céllal. A harmadik, egy királyi alapítványt, a Cambridge-i herceg és hercegné, azaz Vilmos herceg és Katalin hercegnő felügyeli, Harry herceggel közösen.

A kibocsátás kapcsán az ICO-nál is azt remélik, a Royl coin értéke csak nőni fog az esküvő után, és június 1-én megtörténhet a bevezetése a kriptovaluta-tőzsdékre is.