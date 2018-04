Hihetetlen és meglepő üzleti ötletek, amelyek tényleg beváltak

Önökkel is már biztosan előfordult, hogy egy termék láttán azt mondták maguknak: ezt miért nem én találtam ki, hiszen ennél egyszerűbb dolog nincs a világon. Amikor viszont tényleg elkezd ötletelni az ember valami egyszerű, de mégis nagyszerű dolgon, akkor gyakran a végeredmény valami elképesztő butaság lesz. Néha viszont akkora sületlenséget alkottak az ötletelők, hogy valami miatt mégis siker lett belőle.

5. A haj eladása

Ebben ugyan semmi megbotránkoztató nincs, mégis érdemes megemlíteni, mivel olyasmiről van szó, amiről kevesen gondolnák, hogy sok pénzt hozhat. Akinek gyönyörű, hosszú haja van és esetleg szeretne frizurát váltani, az jobb ha előtte kikéri fodrásza tanácsát - persze ha megbízható - hiszen van rá esély, hogy valaki akár fizetne is a levágott tincsekért. Ezeket legtöbbször parókának használják, amely minél élethűbb és eredetibb, annál többet ér. Debra Yerga még 2013-ban adta el levágott haját 4000 dollárért.

4. Profi siratók

Akadnak olyanok, akik azon aggódnak, hogy a temetésükre nem mennek el annyian, mint ahogyan az várható lenne, vagy éppen a hangulat nem lesz kellően ünnepélyes és szomorú. Már erre is van megoldás, mivel több országban – főleg Afrikában – hivatalos gyászolókat is fel lehet bérelni, akik garantáltan megteremtik a hangulatot a temetésen és képesek akár több órán át is megrendülten gyászolni.

3. Friss, palackozott levegő

A szmogos nagyvárosi levegő nem tesz jót a szervezetnek, ezért nincs is jobb érzés annál, mint hazaérve kibontani egy jófajta palack ausztrál tengerparti levegőt vagy esetleg egy flakon erdei levegőt. Erre a termékre leginkább a kínaiak kapták rá, mert városaik többségében hihetetlenül szennyezett a levegő. John Dickinson és Theo Ruygrok vállalata 130 lélegzetnyi levegőt tuszkol a palackokba és több típusból is lehet vállogatni, darabonként 18 dollárért.

2. The Pet Rock, a háziállat kő

A The Pet Rock hatalmas siker lett annak ellenére, hogy pusztán egy darab kőről van szó, amelyet becsomagoltak egy kartondobozba, azon lyukakat vágtak és némi szénát, meg egy útmutatót csomagoltak mellé, amelyben leírták, hogyan kell a darabka követ felnevelni. Ez az egész négy dollárba került 1975-ben, Gary Dahl pedig nagyjából 1,5 millió darabot adott el belőle, tehát szép kis summát keresett a világ egyik legidétlenebb üzleti ötletével.

1. Mike Merrill eladta magát részvényekre szedve

Még 2008-ban történt a szenzáció, amikor a 30 éves Mike Merrill úgy döntött, hogy megpróbálja magát eladni a tőzsdén. Saját magát 100 000 részvényre osztotta, ezeket pedig darabonkénti egy dolláros áron kínálta. Minden egyes részvény által egy aprócska százalékot is lehetett kapni Merill fizetéséből. Mike összesen 3711 részvényt adott el magából és volt olyan időszak, amikor a részvények árfolyama a 20 dollárt is elérte. Az igazán vicces dolog, hogy időközönként feltett az életével kapcsolatos kérdéseket a részvényeseknek, akik eldönthették, hogy mit válasszon a lehetőségek közül, például vegetáriánus legyen-e. Persze a dolognak voltak hátulütői is, mert a srác volt barátnője is vett a részvényekből.