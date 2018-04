180 új munkahelyet teremt a Biharkeresztesen átadott térkőgyár

Magyarországon és Európában is egyedülálló térkőgyárat adtak át csütörtökön Biharkeresztesen a Viastein Kft. ünnepségén, amelyen a cég térkőgyárának felavatása mellett elhelyezték az új térkőnemesítő üzemcsarnok alapkövét.

A Viastein Kft. 2010-ben alakult, a 100%-ban magyar tulajdonú Bayer Construct cégcsoport tagjaként, mely cégek együttműködésének keretében jelentős fejlesztéseket hajtanak végre a biharkeresztesi ipari park területén. A Viastein Kft. komplex fejlesztései elősegítik a régió fejlődését, előmozdítják a térség felzárkózását és pozitív hatást gyakorolnak a foglalkoztatásra.

Szijjártó Péter, külgazdasági és külügyminiszter az ünnepségen kiemelte, Magyarország Európa legversenyképesebb beruházási övezete. A Viastein Kft. 8,9 milliárd forintból építi meg az új gyárrészleget, amelyben 180 új munkahelyet hoz létre. A magyar kormány 2,18 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást nyújt a beruházáshoz.

Vitányi István (Fidesz-KDNP) a térség országgyűlési képviselője ünnepi beszédében emlékeztetett: a 2014-2020 közötti európai uniós költségvetési ciklusban a támogatások 60 százalékát gazdaságfejlesztésre használják. A bihari térségben másfél milliárd forintot fordítanak az ipari parkok fejlesztésére, többek között a biharkeresztesire, amely 400 millió forintot kap.

Balázs Attila, a Viastein Kft. ügyvezetője elmondta, a tavaly nyáron próbaüzemben megkezdett térkőgyártás egyedülálló Európában, mert a legmodernebb technológiával végzik.A gyár csarnoképületében térkövek, szegélyek, blokkok, illetve nagyméretű lapok, kétrétegű vagy homogén szerkezetű termelése folyik. Maximális éves kapacitása 900.000 nm.

A fejlesztés második ütemében épülő térkőnemesítő üzem után a harmadikban előre gyártott épületelemeket gyártó részleget helyeznek üzembe 2020-ra. A teljes beruházás 13,5 milliárd forintba kerül, és 240 munkahelyet teremt.

Szijjártó Péter hangoztatta: a befektetések szempontjából fontos, hogy Magyarország Európa legbiztonságosabb országa, emellett az Európai Unióban itt a legalacsonyabb - egyszámjegyű - a társasági adó. Hozzátette: az elmúlt nyolc évben 750 ezer új munkahely jött létre, aki tehát akar, annak van lehetősége dolgozni.

Elmondta, a magyar gazdaság az elmúlt években új dimenzióba került, az ország közel áll a teljes foglalkoztatottsághoz. 2010-ben 12 százalékos volt a munkanélküliség, ami országosan 3,8 százalékra, a bihari térségben is 5 százalék alá csökkent.

A gazdaság növekedési üteme 4 százalék, amit a következő években is szeretnének megtartani. Az új munkahelyek, a kiszámítható jövedelem segíti itthon tartani azokat, akik munkát keresve hagynák el az országot – mondta a külügyminiszter. A nagy multinacionális cégek mellé kezdenek felnőni a magyar tulajdonú vállalatok is, amelyek képesek a nemzetközi piacokon is megállni a helyüket - tette hozzá.