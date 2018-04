A legnagyobb autógyártók közül néhányan elkezdtek kísérletezni néhány újfajta módszerrel, amelyek több lehetőséget kínálnak a tulajdonosok számára kocsijuk finanszírozásához. A legújabb előfizetéses szolgáltatással havidíj ellenében juthat hozzá a vevő álmai autójához és a biztosítás és a szervizelés miatt sem kell már aggódnia.

Az alkalmazás alapú szolgáltatás Access néven kerül piacra és elsőként Nashville-ben mutatkozik majd be, de a tervek szerint globálisan is elérhető lesz, ha beválik. Havonta 2000 dollárért a felhasználók több modell közül választhatnak, például az X5 SUV, a 4-es széria és az 5-ös széria szedánjai közül, beleértve egy hibrid autót is.

A drágább előfizetésnél már 3700 dollárt kell fizetni havonta és ebbe a kategóriában a felhasználóé lehet az M4, M5 és az M6, valamint a X5M vagy az X6M SUV. Az összegbe bele van kalkulálva a biztosítás és a karbantartás is, tehát ezekre a jövőben nem kell majd külön költeni.

Így a BMW előfizetése lenne a legdrágább a piacon.

A kiválasztott autót a BMW házhoz szállítja és a kocsi teljesen feltankolt állapotban, a felhasználó által előre kért beállításokkal érkezik. Arra sincs limit, hogy a felhasználók egy hónap alatt hányszor válthatnak autót, tehát aki szeretne az akár minden másnaponta új autóba ülhet.

Ian Smith, a vállalat vezérigazgatója elmondta, hogy az előfizetéses szolgáltatások egyre népszerűbbek és a BMW ügyfeleit is régóta foglalkoztatta a téma. Az egyszerűbb fizetéssel sokkal gyorsabban lehet új autóhoz jutni, mint a lízinggel vagy a banki kölcsönnel.

Ennek ellenére a havi 3700 dolláros költség a háromszorosa annak, mint amennyiéért egy M5-ös szedánt lízingelni lehet Nashville körzetében, ugyanakkor ebben az esetben előre ki kell fizetni 5724 dollárt és a biztosítás sincs benne az összegben.