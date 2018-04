Kitiltják a vastag derekú utasokat a repülők üzleti osztályáról

„Slim down or sit down at the back of the plane" – a magyar fordítás nem adja vissza a hangzásra épülő szójáték igazi erejét, de a „Fogyj le vagy ülj a gép hátsó részébe!" üzenet elég egyértelmű a thai légitársaságtól. Mostantól a cég nem engedi a csúcskategóriás polgári utasszállítóinak, a Boeing 787-9 Dreamliner típusú gépeinek üzleti osztályaira a túlsúlyosokat.