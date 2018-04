Leépítik a különös diktatúra saját étteremláncát

Kiürülnek az észak-koreai „Phenjan” étteremlánc egységei Kínában. A nemrégiben még telt házzal üzemelő egységekben alig van már vendég, az ott dolgozó, észak-koreai vendégmunkások – elsősorban nők – a beszámolók szerint egyre feszültebbek és tanácstalanok. Kína ugyanis olyat tesz, amelyet eddig csak vonakodva: betartja a lator állam elleni ENSZ-szankciókat.

Az Észak-Koreával foglalkozó portálnak, a Daily NK-nak, több, egymástól független kínai forrás megerősítette, egyre üresebbek a Kínában működő észak-koreai éttermek.

Nem válaszolnak a dolgozók

Az egyik beszámoló szerint forgalom nélkül működik a Shenyang-ban található, a Phenjan-lánchoz tartozó észak-koreai étterem is, amely egészen mostanáig nagyon kedvelt volt mind a helyi kínaiak, mind az ott megforduló külföldiek körében.

A kínai forrás jelezte: a kongó étteremmel kapcsolatban megpróbálta szóra bírni az ott dolgozó észak-koreai felszolgálónőket, akik elzárkóztak a válaszadástól. Feszültnek és tanácstalannak tűntek.

Egy másik forrás azt mondta, korábban nem tudott úgy elmenni a Kína és Észak-Korea határához közeli, kínai oldalon működő étterembe, hogy az ne lett volna mindig tele. Most viszont a helyi lakosok nagy ívben elkerülik az egységet.

Ahogy Ahogy az Origo bemutatta , az észak-koreai rezsim egészen sajátos felfogásban tekint az éttermi vendéglátásra. A számos országban jelen lévő észak-koreai éttermekkel kapcsolatban több beszámoló megemlíti, hogy várakozáson felülien jól főznek, és sajátos „ízt" adnak az ételhez az ott látható zenés-táncos produkciók. Ugyanakkor az is nyilvánvaló, mik lehetnek az aggályok egy ilyen egység felkeresése kapcsán. Az ottani költéssel ugyanis a kíváncsi turista vagy üzletember, közvetett módon, de a rezsimet támogatja a jellemzően dollárban fizetendő számla értékével.

A beszámolók kiemelik: drasztikusnak tekinthető a váltás, amit jelenleg tapasztalni lehet, a nem is olyan régen még nyüzsgő vendéglátó-helyeken.

Kína betartja a határozatot

Feltételezések szerint, az éttermek kiürülésnek ahhoz lehet köze, hogy a kínai kereskedelmi minisztérium

betartja a vonatkozó ENSZ-határozatot az országban működő, észak-koreai gazdasági érdekeltségek bezárásáról.

Ebbe beletartoznak a vegyesvállalatok is, és minden olyan létesítmény, gazdasági szervezet, amelynek tevékenységével a rezsim keményvalutához juthat.

Könnyen lehet, hamarosan az éttermek már ki sem nyitnak, az ott dolgozókat pedig akár haza is küldhetik.

Szingapúr már néhány hete bejelentette, hazaküldi a területén dolgozó észak-koreai vendégmunkásokat, akik munkája szintén az ott megkeresett pénzük miatt fontos Phenjannak. Emlékezetes lehet az is, hogy Észak-Korea nemrég nőket és egyetemistákat is Kínába küldött azért, hogy ott munkát vállaljanak, illetve éttermekben dolgozzanak. A vélekedések szerint, ezt a jelenséget számolhatja föl most Peking, aminek – a jelek szerint – az éttermek is áldozatul eshetnek.