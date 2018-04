A héten egy lépéssel közelebb kerültünk ahhoz, hogy fillérekbe kerüljön a lakossági áram. Fölfelé tart a magyar ipari termelés, amely februárban 4,1 százalékkal bővült, és talán éppen egy magyar startup oldja majd meg a Facebook adatvédelmi problémáját. Amerikában a Spotify valósággal berobbant a tőzsdére, Bahrein alatt pedig hatalmas olajmezőre bukkantak.

Megcsinálták az ingyen áramot adó reaktort

A Lockheed Martin (LM) néhány éve bejelentette, hogy egy új technológia kifejleszténés dolgozik, amellyel sokkal olcsóbbá tennék az áramtermelést. A mostani szabadalmi oltalom alá helyezés azt jelenti, hogy sikerült áttörést elérniük.

Ha minden ebben az ütemben halad, akkor már jövőre érkezhetnek a kompakt áramtermelő egységek, és aztán az óriásrepülőket is mini-reaktorok energiája emelheti a levegőbe, a lakossági áram pedig fillérekbe kerülhet majd.

Hatalmas olajmezőkre bukkantak Bahreinben

Komoly bejelentést tett Bahrein, amely állítása szerint akkora tengeri olajmezőt fedezett fel, amelyből akár 80 milliárd hordónyi kőolaj is kinyerhető. Az újonnan felfedezett mező ráadásul két amerikai cég szerint 280-560 milliárd köbméter földgázt is adhat.

A mostani az ország legnagyobb olajfelfedezése 1932 óta és ennek köszönhetően Bahrein nemzetközi szinten is komoly tényezővé válhat. A fúrásokat öt éven belül szeretnék megkezdeni.

Bruce Willis a Hell Energy legújabb reklámarca

Magyarország történetében először fordul elő, hogy egy világhírű hollywoodi sztár adja az arcát egy magyar márka reklámkampányához.

A Hell Energy jelenleg a világ közel 50 országában van jelen és napi 4,5 millió doboz üdítőitalt gyárt szikszói üzemében, Bruce Willis pedig meghozhatja a márka számára a nemzetközi sikert is.

Magyar kihívója van a Facebooknak

A Facebook legújabb adatkezelési botránya után akár még lehet is valami a Tresorit új kezdeményezéséből, a Prevaatból, amely a problémát úgy kezelné, hogy a végpontok között titkosítja az adatokat.

A Prevaat egy új közösségi oldal lenne, amely a biztonság érdekében titkosítaná a felhasználók adatait. Az oldal elkészítése egymillió dollárba kerülne, amire közösségi finanszírozást indítottak. Az összeget két hónap alatt kellene összehozni, jelenleg 56 adományozótól 2300 dollárnál tartanak.

Egy évvel kitolták a zéró napot Fokvárosban

„Zéró napként” említik azt a napot, amikor a számítások szerint elfogy az ivóvíz az aszály sújtotta nagyvárosban, de úgy tűnik, a vártnál kicsit később következik be a katasztrófa. A hatóságok korábban arra számította, hogy már idén áprilisban elfogy az ivóvíz.

A déli féltekén, és így általában Fokvárosban is, a május környékén beköszöntő télen szokott esni az eső, a meteorológusok pedig az átlagosnál nagyobb mennyíségű csapadékra számítanak, így elhárulhat a baj.

Új rekordot termeltek a világ mozijai

A mozik globális szinten 40,6 milliárd dollár bevételt hoztak 2017-ben. Az Egyesült Államokban költöttek a legtöbbet mozizásra, de a második helyen már Kína áll és javarészt nekik köszönhető, hogy sikerült a korábbi rekord megdöntése.

Az amerikai mozik magasabb jegyárai hozták a nagyobb a bevételt, azonban egyre kevesebb ember jár moziba. A különböző streaming szolgáltatók is komoly veszélyt jelentenek, hiszen 2017-ben 33 százalékos volt a növekedés ezen a területen és összesen 446,8 millió embernek volt előfizetése valamelyik online szolgáltatónál.

Kifogyott a Lidl az olasz pezsgőből

A prosecco az utóbbi évek egyik legnépszerűbb itala lett és évente már 300 milliónál is több palackot adnak el belőle globálisan. Augusztusban ezért a Lidl úgy döntött, hogy leárazza a terméket Nagy- Britanniában.

A hat palackos kiszerelésű prosecco-csomagot a Lidl 20 fontért (kb. 7000 forint) kínálta a szokásos 31,50 fontos ár helyett és a szokásosnál százezernyivel több palackot rendeltek a beszállítóktól, azonban a készletek így is 1-2 napon belül elfogytak. A brit reklámügyi hatóság most elmarasztalta a Lidlt, hiszen szerintük a Lidl prosecco-reklámja nem volt egyértelmű, mivel a vásárló azt hihette, hogy egyesével is megveheti a palackok, pedig a boltban csak egy egység, azaz hat palacknyit lehetett vásárolni az akciós áron. Emellett az Lidl nem kommunikált megfelelően akkor sem, amikor a készletek kifogytak.

Divatos az alkoholmentes sör

A kézműves sörök után most az alkoholmentes sörök kerültek rivaldafénybe, a legnagyobb gyártók pedig már megkezdték a harcot a piacnak ezen kicsiny szegmenséért.

Jelenleg a Heineken, a Budweiser és a Carlsberg is gyárt saját alkoholmentes sört, de már külön boltok is nyíltak azoknak, akik egészségügyi vagy egyéb okokból kifolyólag tették le az alkoholt. Ilyen például a Dry Drinker, ahol alkoholmentes sörök és borok nagy választéka kapható.

Robbantott a Spotify a tőzsdén

A pénzügyi szakemberek izgatottan várták a Spotify április 3-i tőzsdére lépését és nem kellett csalódniuk. A részvények árfolyamát a 90 és a 132 dolláros sávba várták, de óriási meglepetésre 165,9 dolláron nyitott.

A nap végére ez kicsit visszaesett, 149 dollárra, de így is 13 százalékkal a becsült árfolyam felett zárt a Spotify. A cég értéke ezzel 26,5 milliárd dollárra emelkedett.

Továbbra is jól teljesít magyar ipar

Februárban 4,1 százalékkal bővült a magyar ipari termelés, ez pedig a januárit is meghaladja 0,5 százalékkal. A várakozások szerint idén akár 7 százalékkal is bővülhet az ipar, amely a GDP növekedéshez is nagyban hozzájárulna.

Pomázi Gyula, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) iparstratégiáért és gazdaságszabályozásért felelős helyettes államtitkára hangsúlyozta, hogy a a magyar ipar a visegrádi országok közül a legjobban teljesít.

Rengeteget vásárolnak a magyarok

Remekül kezdte az évet a magyar kiskereskedelem. Ugyan elmarad a kétéves rekordot jelentő januári adatoktól, de a 6,5 százalékos bővülés is felülmúlja a várakozásokat. Az államháztartási hiány hivatalos célja 2,4 volt 2017-ben, ez viszont sikerült 2 százalékra leszorítani, ez pedig még a vártnál is jobb.

Szijjártó Péter, külgazdasági és külügyminiszter elmondta, hogy a magyar export évről-évre jobban teljesít és rekordokat dönt és ezzel nagymértékben hozzájárult a magyar gazdaság növekvő GDP-jéhez. 2014 óta a magyar export számos rekordot ért el, tavaly 100 milliárd euró fölé emelkedett az értéke.