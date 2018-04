Kína az élre tör a mesterséges intelligencia területén

A SenseTime több mint 600 millió dollárt gyűjtött be az Alibabától és más befektetőktől, ezzel pedig a világ legértékesebb mesterséges intelligenciával (MI) foglalkozó startupja lett. A vállalat fő portfóliója az arcok és képek elemzése, jelenleg pedig nagyjából 3 milliárd dollár a becsült értéke. Kína többször is hangoztatta célját, miszerint 2030-ra a világ MI vezetőjévé szeretnének válni.

A SenseTime az arcfelismerő és képazonosító rendszerek mellett létrehozott egy "Viper" kódnévre hallgató projektet is. A projektben a térfigyelőkamerák által beküldött képeket figyeli és elemzi az mesterséges intelligencia. Ettől az újítástól azt várják, hogy nagyban megkönnyítheti a hatóságok munkáját a bűnüldözés területén.

Jelenleg is folynak a tárgyalások arról, hogy a SenseTime egy újabb tőkegyűjtési kört kezd meg hamarosan, amely lezártával a vállalat értéke meghaladhatja a 4,5 milliárd dollárt. A befektetők a leginkább a Viper iránt érdeklődnek és cég is ebben látja a legnagyobb lehetőséget.

Hszi Li, a SenseTime társalapítója elmondta, hogy a cég új stratégiák irányába néz, ehhez pedig tőke kell. A vállalat 2017-ben már profittal zárt, idén pedig 2000 emberrel szeretnék növelni a dolgozóik számát. Li hozzátette, hogy az elmúlt három évben átlagosan 400 százalékkal nőtt a bevételük.

Az Alibaba a cég egyik legnagyobb befektetője, ebben nincs is semmi meglepő, hiszen övék Kína legnagyobb felhő alapú szolgáltatása, amellyel a SenseTime minden szükségletét képes lenne kielégíteni.

A SenseTime legalább öt szuperszámítógépet akar indítani a legnagyobb és legfontosabb városokban az elkövetkező években.

A végső cél, hogy a Viper egyszerre 100 000 élő kameraképet tudjon elemezni.

A rendőrségnek is hasznára lehet a Viper, hiszen a bűnözők követésében és megtalálásában komoly szerepet játszhat az MI. A vállalat elmondása szerint jelenleg 40 város hatóságaival működnek együtt a képek és videók elemzésében. Emellett 400 vállalati ügyféllel is büszkélkedhetnek, köztük van a Qualcomm, az Nvidia és a Xiaomi is.