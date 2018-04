Megmutatjuk miért is van szükség ingatlanosra

Az ingatlanközvetítők, illetve az ingatlanközvetítő irodák munkája lényegesen összetettebb annál, mint hogy egyszerűen meghirdetnek egy hirdetési oldalon egy lakást. Természetesen a tulajdonos is fel tudja tölteni ezekre az oldalakra a képeket és az adatokat a lakásáról, sőt ha jól árazza be azt, akkor neki is esélye jó van az ingatlan eladására. Az értékesítés azonban jó pár apróságon elbukhat, amire ők nem is figyelnek, a szakember viszont igen.