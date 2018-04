Pörögnek az illegális gyógyszerügyletek az Instagramon

Már egy gyors keresés is rengeteg olyan képtalálatot ad az egyik legnépszerűbb közösségi oldalon, amely gyógyszereket ábrázol, ráadásul vényköteles készítményeket. A képek alatt pedig a feltöltő által megadott adatok találhatók: email cím, telefonszám vagy felhasználónév az olyan, különböző titkosítást használó üzenetküldős alkalmazásokhoz, mint a Kik vagy a Wickr. Úgy tűnik, az Instagram oldalán virágzik az illegális gyógyszer-kereskedelem és ennek egykönnyen nem lehet véget vetni.

Néhány napja az Instagram – amely a Facebook leányvállalata – megtette az első lépéseket a gyógyszerekről készült képek és videók kiszűrésére. A korábban 30 ezer poszttal rendelkező #Oxycontin hashtag alatt jelenleg egyetlen tartalom sincs.

Az olyan gyógyszerekhez kötődő hashtageknél, mint a #Fentanyl, #ketamine, és az #opiates is hasonló a helyzet. Több képnél írja ki, hogy nem megjeleníthető, másokat pedig már el is távolítottak az oldalról a közösség védelmének érdekében.

Az Instagram egyik szóvivője azt nyilatkozta egy népszerű amerikai hírportálnak, hogy a vállalat így kívánja hangsúlyozni: a receptre kapható gyógyszerek reklámozása, vétele és eladása tilos az oldalon és a zéró tolerancia elvét alkalmazzák innentől az ilyen esetekkel szemben.

A kritikusok most azon tűnődnek, hogy mégis mi tartott ennyi ideig az Instagramnak, hiszen a Facebook vezér Mark Zuckerberg már öt hónapja is arról beszélt, hogy megrémíti az opiátok növekvő népszerűsége.

A vényköteles gyógyszerek fogyasztása miatti túladagolások száma megduplázódott az elmúlt hat évben az USA-ban és ennek első számú felelősei az ópiátok.

Az Instagram azután lépett, hogy Eileen Carey vállalkozó felhívta a figyelmüket a problémára. Carey éveken át jelentette az Instagram számára a hasonló tartalmakat, azonban változás csak akkor történt, amikor a Twitterre is kiposztolta az eredményeket.

A probléma azonban nem újkeletű. Már 2014-ben felröppentek a hírek, hogy az Instagram oldalán gyógyszerekkel kereskednek, miután megjelent a #XanaxForSale, azaz Xanax eladó hashtag. Carmen Catizone, az amerikai gyógyszerészeti testület elnöke elmondta, hogy a közösségi oldalon már évek óta feltűntek ezek az illegális dolgok.

A Communications Decency Act 230. cikkelye értelmében az online vállalatokat nem terheli felelősség olyan esetekben, amikor a tartalmat a felhasználók hozták létre. Míg néhány kényes hashtag lekerült, addig továbbra is rengeteg olyan maradt, amelyek alatt tiltott kereskedelem, gyógyszerekkel való üzérkedés folyhat.

A Facebookot is többször kritizálták már amiatt, hogy nem megfelelően szűri ki a felhasználók által közzétett tartalmakat. Zuckerberg elmondta, hogy jelenleg egy algoritmus mellett 15 ezer alkalmazott is a tartalmak szűrésével foglalkozik, de ez a szám az év végére a 20 ezret is elérheti.

A Googlenek 2011-ben kellett 500 millió dollárnyi bírságot fizetnie, mert amerikai vevőknek a kanadai online gyógyszertárak reklámjait és kínálatát mutogatták.