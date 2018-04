Megvan az USA leggazdagabb irányítószáma

Ha tippelni kellene, hogy melyik irányítószám alatt laknak az Amerikai Egyesült Államok leggazdagabb emberei, akkor sokan valamelyik kaliforniai vagy New York-i helyszínre tippelnének. Bár ők sem állnak messze az igazságtól, de a leggazdagabb környék máshol van, és az ott lakók átlagos keresete évente 2,5 millió dollár.

Már sokan, sokféleképpen csoportosították az Egyesült Államok gazdagjait. Azonban most a Bloomberg egy újabb szempontról írt, méghozzá a leggazdagabb irányítószámokat rangsorolta.

A listát meglepetésre nem valamelyik hollywoodi, New York-i vagy szilícium-völgyi irányítószám vezeti,

hanem egy floridai.

A Fisher Island (irányítószáma: 33109) egy exkluzív sziget Florida partjaihoz közel, csak komppal, magánhajóval vagy vízi taxival közelíthető meg.

A sziget nemzetiségi összetétele elég vegyes, több mint 50 különböző állampolgárságú ember van ide bejelentve, jellemzően profi sportolók, szupermodellek és vezérigazgatók.

A szigeten élők átlagkeresete 2,5 millió dollár évente, ez több mint 1 millió dollárral több, mint a második helyezett irányítószámhoz tartozó átlagjövedelem.

A második helyen a kaliforniai Szilícium-völgyben található Atherton nyert, ezen belül is a 94027-es irányítószám. A környéken található a Stanford Egyetem, illetve a Menlo Park, ahol több techvállalat (pl. a Facebook) is fekszik.

Ahogy arra számítani lehetett, az első 20-ban jellemzően New York-i és kaliforniai irányítószámok vannak, de Seattle, Philadelphia, Chicago és Boston is befért a legjobbak közé. Azonban akad néhány meglepetés is.

Például csak a 21. lett az 10005-ös irányítószám, ami a New York-i tőzsde irányítószáma is. Az első 20-ban nincs egyetlen manhattani irányítószám sem.

A Bloomberg a számításokat úgy végezte el, hogy megnézte az adott helyszínre eső személyi jövedelemadó bevételeket, majd azt az adott állam lakosságával és adókulcsával korrigálta. Emellett csak azok a helyszínek kerültek fel a listára, ahol legalább 500 háztartás van.