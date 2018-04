Megkezdődött Mark Zuckerbergnek, a Facebook vezérének kétnapos meghallgatása az amerikai kongresszus Kereskedelmi és az Igazságügyi Bizottsága előtt. A meghallgatások első napján a legnagyobb közösségi média oldal alapítóját nem kímélték a kérdésekkel, a piacot azonban úgy tűnik, megnyugtatták Zuckerberg válaszai, hiszen a vállalat részvényei fokozatosan emelkedtek, majd 4,5 százalékos pluszban zártak.

A botrány előzményei

Mint korábban megírtuk, a Facebook legalább 87 millió felhasználójának adataival élt vissza, sőt sokak telefonhívásaihoz is hozzáférhetett. Az emberek beleegyezése nélkül, adataikat a szintén botrányba keveredett Cambridge Analytica nevű cégnek adták ki, amelyet aztán felelőtlen adatkezeléssel vádoltak meg, mert engedély nélkül tárolta a megszerzett információkat.

A The Guardian szerint a Cambridge Analytica által begyűjtött adatokat először a brexitszavazás során használta fel a cég, majd a 2016-os amerikai választásokat megelőzően. Jason McCue, a londoni McCue and Partners ügyvédi iroda emberjogi és adatvédelmi szakértője szerint a Cambridge Analytica több ponton is megsértette az emberek magánélethez való jogát, és ha ez nem lenne elég, a demokráciát is aláaknázták, amikor a begyűjtött adatokat politikai célokra használták fel az érintettek beleegyezése nélkül.

Hasonlóan járt el a SCL Group Limited és a Global Science Research Limited (GSR) is. A GSR ugyan megkapta az engedélyt, hogy kutatási célokra adatokat gyűjtsön a Facebook-felhasználóktól, azonban arra nem volt engedélye, hogy ezeket később politikai célokra használja. Mint kiderült, a GSR egy tesztet készített, amelyet csak úgy lehetett kitölteni, ha a Facebook-adatokkal jelentkezik be a felhasználó az alkalmazáson belül. Nagyjából 270 ezren töltötték le az alkalmazást, amely úgy lett megtervezve, hogy a belépők minden ismerősének adatait is megkapja a GSR, így végeredményben több mint 72 millió ember információit gyűjtötték be.

A hírt követően azonnal reagált a piac és a Facebook részvényei több mint 6 százalékot zuhantak, a cég értéke pedig 36 milliárd dollárral csökkent. Mivel Mark Zuckerberg a legnagyobb tulajdonos, ezért az ő vagyona is megcsappant, méghozzá 5,5 milliárd dollárral. Az indulatok továbbra sem csillapodtak, a részvények újabb 2,6 százalékot estek, a Facebook pedig további súlyos milliárdokat veszített.

A meghallgatás: Zuckerberg mindent elhitt a Cambridge Analyticanak

A 2 milliárd felhasználóval rendelkező közösségi média oldal az adatvédelmi botrány kipattanását követően rengeteg kritikát kapott, ezért várhatóak voltak kemény kérdések a politikusok részéről.

Kiderült, hogy a Facebook nem értesítette a Federal Trade Commissiont (FTC, Szövetségi Kereskedelmi Bizottság) a 2015-ös Cambridge Analytica adatszivárgás után, mivel ezt a vállalat lezárt ügynek tekintette. Zuckerberg hozzátette, hogy tanultak a hibából, és már akkor felszólították a Cambridge Analyticat, hogy töröljék a megszerzett adatokat, és biztosra vették, hogy ez meg is történt.

A kongresszusi bizottság tagjai aziránt is érdeklődtek, hogy mennyi ideig tárolja a Facebook azon felhasználók adatait, akik törlik profiljukat. Erre a kérdésre Zuckerberg nem tudott konkrét választ adni, annak ellenére sem, hogy a Facebook-oldalán 90 napot jelölnek meg. Az FTC szerint a Facebooknak meg kellene gátolnia, hogy bárki hozzáférhessen az olyan felhasználók adataihoz, akik már több mint 30 napja törölték a profiljukat.

Facebook monopólium?

Egy erős szóváltás volt a meghallgatáson Lindsey Graham és Mark Zuckerberg között, miután a szenátor megkérdezte a Facebook alapítóját, hogy szerinte vállalata monopólium, vagy sem. Graham arra kérte Zuckerberget, hogy nevezzen meg vetélytársakat, ő pedig a Google, Apple, Amazon és a Microsoft nevét említette.

Graham: Az említett vállalatok ugyanazt a szolgáltatást nyújtják, mint a Facebook?

Zuckerberg: Más módszerekkel és területeken, de igen.

Graham: Ha nem vagyok megelégedve a Ford autómmal, akkor veszek egy Chevyt. Ha ott akarom hagyni a Facebookot, van még egy hasonló oldal, ahová regisztrálhatok?

Zuckerberg: Igen szenátor úr, az átlagos amerikai nyolc különböző alkalmazást használ kommunikációra.

Graham: Ezek megegyeznek a Facebook által kínált szolgáltatással?

Zuckerberg: Sok szolgáltatást biztosítunk.

Graham: A Twitter ugyanaz, mint Önök?

Zuckerberg: Lefedi, amit mi csinálunk.

Graham: Nem gondolja úgy, hogy amit csinálnak monopólium?

Zuckerberg: Nekem nem tűnik annak.

Később előkerült például az Instagram felvásárlása, és szó volt arról is, hogy a Facebook nem képes betartatni másokkal saját szabályait, sőt sokszor nem képesek olyan szabályokat hozni, amelyek teljes mértékben megvédenék a FB kétmilliárd felhasználóját.

Graham az Instagram felvásárlásával kapcsolatban elmondta: " Jó üzleti döntés volt a részükről. Amit én szeretnék mondani az annyi, hogy egy vállalat szabályozásának egyik módja a megfelelő verseny megteremtése, a kormány által hozott szabályok segítségével. Felteszem a kérdéseket, amelyeket mindenki szeretne most feltenni önnek: mit mondjunk a választópolgároknak azok után, ami itt történt? Miért hagyjuk önöket, hogy a saját szabályaik szerint működjenek? Mit mondjuk a dél-kaliforniai embereknek azok után, amire most fény derült? Valóban jó ötlet lenne megbízni abban, hogy önök megfelelően szabályozni tudják a saját vállalatukat?"

Mit tesz a Facebook a választási csalások megelőzésének érdekében?

Zuckerberg szerint a Facebook rendelkezik a megfelelő eszközökkel ahhoz, hogy felvegye a harcot az olyan csoportokkal, amelyek szeretnének beavatkozni különböző országok választásaiba. Így bizakodóan néz elébe a 2018-as amerikai időközi választásoknak, valamint az indiai és a brazil választásoknak is. Hozzátette: a FB folyamatosan küzd azokkal az erőkkel, amelyek befolyásolni akarnának demokratikus választásokat.

John Kennedy, Louisiana szenátora felhívta a figyelmet arra is, hogy komoly problémák vannak a Facebook és a felhasználók közötti általános szerződési feltételekkel is, amely szerinte csak a vállalat hátsó felét védi, míg a felhasználókat nem tájékoztatja megfelelően a jogaikról. Zuckerberg erre annyit mondott, hogy "a legtöbb felhasználó el sem olvassa a szerződési feltételeket, pedig mindenki számára ott a lehetőség, nem az ő hibájuk, ha ezzel nem élnek".

A piac jól fogadta az első felvonást

Úgy tűnik a részvényesek és a befektetők is elégedettek voltak a kongresszusi meghallgatás első fordulójával, hiszen a Facebook részvényei a nap folyamán fokozatosan emelkedtek. A nyitáskor a részvények árfolyama 157,93 dollár volt, de a nap közepére már a 165,98 dollárt is elérte.

Ezt követően némiképp visszaestek a nap végére, de elmondható, hogy így is 4,5 százalékkal nőtt a papírok értéke. A zárás utáni mozgás pedig arra enged következtetni, hogy a Facebook-részvények - némi ingadozással - stabilan tartották a 164 dollár fölötti szintet.