Kevesebb cukorrépát takaríthatnak be idén

Az eddigieknél kevesebb cukorrépára köthet idén szerződést a Magyar Cukor Zrt., így a termelők 14,1-14,2 ezer hektáron foglalkozhatnak a növény termesztésével - írta szerdán a Magyar Idők.

Berki Gyula, a Cukorrépa-termesztők Országos Szövetségének elnöke a lapnak elmondta: a tervezett vetésterület mintegy 1500 hektárral marad el a korábbi évek átlagától.

A visszaesésben minden bizonnyal szerepet játszik a tény, hogy a cukor ára nagyot esett az elmúlt hónapokban, a meghatározó termelők közül India, Thaiföld, az Európai Unió és Kína is jelezte, hogy az idén a korábbinál is nagyobb mennyiséget termelnek. A Nemzetközi Cukorszervezet a világ cukortermelését 178,7 millió tonnára becsüli a 2017-2018-as szezonra, a cukorfogyasztás pedig 173,5 millió tonna körül alakulhat, ami 5,2 millió tonna többletet jelenthet. A tendencia az Európai Unióban is megfigyelhető. Bár a cukorkvóták eltörlésével elsősorban az export erősödött, a cukortöbblet a közösségben is jelentős lehet az idén, ami további áresést okozhat.

Az elmúlt hónapok áresése aggodalommal tölti el a hazai termelőket is. Berki Gyula szerint a magyarországi termelőket közvetlenül nem érintik a világpiaci folyamatok, a cukorrépa átvételi árát ugyanis az határozza meg, hogy a feldolgozó vagy a kaposvári cukorgyár milyen értékesítési átlagárat tud elérni az adott szezonban. Elkeserítőnek nevezte, hogy az egyik kiskereskedelmi üzletlánc az elmúlt napokban 155 forintos kilónkénti akciót hirdetett a kristálycukorra, így félő, hogy az idei értékesítési átlagár nagyon alacsony lesz.

A cukorrépa vetése folyamatban van, a legfrissebb információk szerint a tervezett terület egyharmadán már végeztek a munkálatokkal a gazdák. A Nyugat- és Dél-Dunántúlon egészen jól haladnak a munkálatokkal a termelők, az Alföldön azonban van olyan terület, amelyet a belvíz miatt meg sem tudnak közelíteni a gazdák - mutatott rá Berki Gyula. Hozzátette, aki még időben el tudja vetni a cukorrépát, annak van esélye arra, hogy rendes termést tud betakarítani. A május második felében elvégzett vetésnél azonban már jelentősebb terméscsökkenéssel kell számolni - fogalmazott az elnök. Cukorrépa-termesztéssel hozzávetőlegesen háromszáz gazdaság foglalkozik, az ágazat 2008-ban érte el a mélypontját, ezt követően bővült a mostani szintre a termelők száma.