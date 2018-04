Soha nem volt még ilyen Auchan áruház az országban

Digitális szolgáltatások, jó megközelíthetőség és széles árukínálat a már megszokott kedvező árakkal: így jellemezhető az Auchan új áruháza, amely mintegy négyezer négyzetméteren várja vásárlókat mától Budapesten - írja a vállalat Origohoz eljuttatott közleményében. A X. kerület frekventált részén megnyílt első hazai Auchan superstore formátumú üzletben, jelenleg egyedülálló módon, az áruházlánc internetes oldalán rendelt termékeket is átvehetik a vásárlók.

Magyarországi terjeszkedésének fontos mérföldkövéhez érkezett az Auchan Retail Magyarország. Az áruházlánc egy hazánkban még újdonságnak számító, de az USA-ban és Nyugat-Európában már bevált, a vásárlók igényeihez az eddigieknél is jobban alkalmazkodó üzletkoncepciót valósított meg Kőbányán, amely már a vállalat megújult imázsával várja vásárlóit.

Új formátumú üzletett nyitottak

Az Auchan Retail Magyarország superstore formátumú üzletében a szupermarketek kínálatánál jelentősen szélesebb áruválasztékot és innovatív vásárlási megoldásokat kínál kedvező árakon.

A friss élelmiszer mellett szezonális és nem élelmiszer típusú termékek is helyet kapnak a polcokon.

Így a havi nagybevásárlást és a napi szükségletek beszerzését egyaránt könnyen, egy helyen intézhetik a családok.

Az Auchan áruházláncnál most bevezetett, egyedülálló, úgynevezett „click and collect" szolgáltatással pedig a pénztári sorbanállás is elkerülhető, hiszen

az interneten megrendelt termékeket az áruház egy erre a célra elkülönített részén is át lehet venni.

Az ünnepélyes megnyitón Dominique Ducoux, az Auchan Retail Magyarország vezérigazgatója elmondta, az új koncepció szervesen illeszkedik a cég terjeszkedési stratégiájába, amely a már megszokott kedvező árak mellett a többcsatornás kereskedelem megvalósítását, a vásárlók még magasabb színvonalú kiszolgálását, ezáltal a piaci jelenlét további erősítését tűzte ki célul.

Ennek jegyében nyitotta meg korábban az Auchan első szupermarketjét Szekszárdon, valamint online áruházát, amely mára Budapesten és a fővárosi agglomerációban is elérhető" - fejtette ki a cégvezető.

Kőbánya ma a főváros egyik legdinamikusabban fejlődő kerülete. A modernizációhoz a kormányzati, önkormányzati beruházások mellett a magánberuházások is nagyban hozzájárulnak. Örömmel vettem az új áruház megnyitásának hírét, valamint, hogy az Auchan új koncepciójával kerületünkben debütál. Bízom abban, hogy az új áruház a kőbányaiak megelégedésére szolgál majd - tette hozzá Kovács Róbert, Kőbánya polgármestere.

Könnyű megközelíthetőség

Az üzletnyitás a helyszín tekintetében is hiánypótló. Az Auchan Retail Magyarország superstore koncepciójának megfelelően jól megközelíthető, a vásárlókhoz közel, városi közegben elhelyezkedő ingatlant választott az áruházlánc.

Nem csak a közelben, hanem a szomszédos kerületekben lakók is, gyalog vagy tömegközlekedéssel is egyszerűen és gyorsan érhetik el a közel négyezer négyzetméteres új áruházat, amely a Gyömrői úti kereskedelmi parkban létesült.