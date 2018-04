Elkészült a világ első 3D nyomtatott bérháza

Júniusban már be is költözhetnek a bérlők abba a nantes-i házba, melyet 3D nyomtatási technológiával építettek meg számukra. Ilyen megoldással már korábban is építettek házat lakáscéllal, de ez a világ első olyan épülete, melyben szociális alapon bérbe vehető lakást alakítanak ki.

Kevesebb mint három hét alatt felépült a ház, amelyet utána csekély utómunkával véglegesítettek az építők - számol be arról a Reuters.

Nem csak 3D-s, hanem okos is

A nem mindennapi projektben Nantes város önkormányzata és a város egyetemének kutatói is részt vesznek.

Úgy tűnik, a vállalkozás sikerrel zárult.

A BatiPrint3D névre keresztelt robot speciális polimer anyagot használva, 18 napos munkával készítette el az épületet.

A falszerkezetet végül – kihasználva annak üregességét – betonkitöltéssel erősítették meg a projekt vezetői. Állításuk szerint az eredmény akár száz évre szólóan is garancia a jól szigetelő, biztonságos épületre.

Az épület emellett más különleges tulajdonságokkal is rendelkezik. Érzékelőkkel szerelték fel, amelyek mérik a levegő páratartalmát, hőmérsékletét, és – az energiatakarékosság érdekében – figyelik a hőfelhasználást is. Az adatokat később a tervezők is kiértékelik.

Nagycsaládra tervezve

A ház további különlegessége, hogy a helyszínen készült el, de a különleges robotnak köszönhetően, így sem jelentett gondot a különleges alaprajzra falakat felhúzni.

A 95 négyzetméteres, ötszobás házba egy helyi család költözhet majd be, szociális alapon.

A város önkormányzatánál jelezték, máris megkezdték további épületek, köztük egy komplett, több bérlakást is tartalmazó bérház tervezését is, ugyanezzel a technológiával.

A most elkészült ház építéséről alább tekinthető meg a rövid, összefoglaló videó (eredeti nyelven):