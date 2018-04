Szárnyalt a tőzsde a Fidesz-győzelem után, kemény hete volt Zuckerbergnek

A héten volt Mark Zuckerbergnek, a Facebook alapítójának és vezérigazgatójának meghallgatása az amerikai kongresszus illetékes bizottsága előtt. Egyenesen szárnyalt a tőzsde a Fidesz újabb kétharmados választási győzelme után. A benzinesek bizonyára nem fognak örülni, hiszen kiderült, hogy komolyan drágulhat az üzemanyag világszerte. Emellett kiderült, hogy Tanzánia miért húzott fel egy 25 kilométeres falat.

Szárnyalt a tőzsde a választások után

A befektetők és a legfőbb piacok pozitívan reagáltak a Fidesz kétharmados parlamenti győzelmére. A forint a választások másnapján 0,1-0,3 tizeddel erősödött a fő devizákhoz képest.

Kilőtt a BUX is, hiszen hétfő délben 1,54 százalékos pluszban volt és a blue chip részvények is sorra emelkedtek. A leginkább az Opus, az Appeninn és a Konzum erősödött. Ezek a papírok 14-15 százalékos pluszban voltak. Azóta már az összes szavazatot megszámolták, csaknem 70 százalékos részvétel mellett több mint 2,8 millió szavazat a Fideszre. 106-ból 91 helyen Fidesz-jelölt nyert.

Zuckerberg a kongresszus elé állt

A héten Mark Zuckerbergnek, a Facebook vezérének kétnapos meghallgatáson volt jelen az amerikai kongresszus Kereskedelmi és az Igazságügyi Bizottsága előtt. Az adatvédelmi botrány kapcsán nem kímélték a kérdésekkel a Facebook alapítóját.

Kiderült, hogy Zuckerberg vakon bízott a Cambridge Analyticában, ők azonban nem törölték a megkapott adatokat. Szó volt még a Facebook gazdasági szerepéről, a közösségi oldal biztonságról és esetleges fizetőssé tételéről, valamint arról, hogy mit tesz a vállalat a hazugságok és a hamis hírek terjesztése ellen.

Komolyan drágulhat a benzin az egész világon

Hároméves csúcson van a kőolaj árfolyama, az emelkedésében pedig a szíriai válság mellett az is közrejátszott, hogy Szaúd-Arábiára több rakétát is kilőttek lázadók.

A Brent-keverék már 72 dollár körül is járt, míg a WTI-keverék hordónként ára 65 dollár fölé is ment. A Brent utoljára 2014 decemberében volt ilyen drága, hasonlóan 3 éves csúcson van a WTI is, amely 2014 novemberi rekordot döntött meg.

Újabb rekordot ért el a hazai turizmus

A magyar turizmus minden bizonnyal az eddigi legjobb februárján van túl. Abban a hónapban a külföldi vendégek száma 6,4, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 7,4 százalékkal nőtt, a belföldi vendégek száma 10,4, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 10,7 százalékkal emelkedett.

Összességében 8,5 százalékkal több vendég 9 százalékkal több éjszakát töltött el. A szállodák szobakihasználtsága is jól alakult, 3,1 százalékkal, 50,9 százalékra nőtt.

Fal védi a világ legdrágább ásványát

A tanzanitot nagyon kedvelik mind az ékszerek készítői, mind azok viselői. Tanzánia jelentős bevételre tesz szert a csak a területén fellelhető ásványkincs értékesítéséből, a kormány pedig látványos lépést tett, hogy megvédje a bányászati területeket.

A dodomai kormány még 2017 szeptemberében rendelte el a 24 kilométer hosszú fal felépítését, amit aztán a hadsereg húzott fel. A munka bő fél évig tartott és a fal befejezése után az idei első negyedévben az ország 316 ezer dollár (kb. 83 millió forint) tiszta nyereségre tett szert a ritka drágakövek exportjából.

Nagy bejelentést tett a Nestlé

A Nestlé szerint semmilyen csomagolóanyag nem végezheti hulladéklerakóban vagy szemétként, így a műanyagok sem. Ezért olyan technológiákat dolgoztak ki, amelyekkel egyre nagyobb mértékben csökkenthetik a hulladékot és növelhetik újrahasznosítását.

A Nestlé célja, hogy 2025-re kizárólag újrahasznosítható vagy újrafelhasználható csomagolóanyagokat használjon. Ennek érdekében a vállalat megszünteti a nem újrahasznosítható műanyagok használatát, szorgalmazza a nagyobb mértékben újrahasznosítható anyagok alkalmazását, illetve felszámolja vagy módosítja az összetett, kombinált használatú csomagolóanyagokat.

Eltemették Demján Sándort

A Fiumei úti Sírkert Nemzeti Emlékhely 19-es parcellájában helyezték végső nyugalomra az ország egyik leggazdagabb üzletemberét. Demján Sándor több területen is sikeres volt pályafutása során.

Az ő nevéhez köthető a nyugati mintára működő első magyar nagyáruház, a Skála elindítása még a 70-es években. Az 1980-as évek második felében már a bankszektorban tevékenykedett, és a Magyar Hitelbank (MHB) elnök-vezérigazgatója lett. Ezt követően az ingatlanpiacon is maradandót alkotott, hiszen az ő nevéhez köthető a Pólus Center és a West End City Center is.

A britek is megadóztatják a cukros üdítőket

Nagy-Britanniában pénteken lépett hatályba a legújabb törvény, miszerint a cukros üdítőitalok után különadót kell fizetnie a gyártóknak.

Akiknek az itala eléri vagy meghaladja a 100 milliliterenkénti 8 gramm cukor mennyiségét, azoknak 24 pennyt kell majd fizetnie literenként. Az 5 és a 8 gramm cukrot elérő italok gyártóinak valamelyest kevesebbet, 18 pennyt kell fizetniük literenként.

Megszavazta a részvényenkénti osztalékot a Mol közgyűlése

A Mol Nyrt. éves rendes közgyűlése megszavazta 94,2 milliárd forint osztalék kifizetését. Az elfogadott igazgatósági javaslat szerint az egy részvényre jutó alap osztalék 85 forint, ami 9 százalékos növekedés az előző évihez képest.

Ezen felül a tavalyi pénzügyi eredmények alapján az alap osztalék mértékének 50 százalékát kitevő, részvényenként 42,50 forint egyszeri osztalékot fizet a társaság.

Alacsony az infláció

Magyarországon az infláció továbbra is alacsony, utoljára 5 éve volt három százalék felett a drágulás. Márciusban a fogyasztói árak átlagosan 2 százalékkal voltak magasabbak az egy évvel korábbinál. Februárban az építőipar is remekül teljesített. Az építőipari termelés volumene 26 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit.

Nem történt meglepetés, hiszen továbbra is változatlan maradt az alapkamat a jegybank Monetáris Tanácsa legutóbbi ülésén. A NAV által készített szja bevallásokat pedig érdemes mielőbb átnézni, mert a jóvá nem hagyott tervezet május 22-e után automatikusan bevallássá válik.