Nem adták könnyen a legjobb hozamot a befektetési alapoknál

Bizonyos időközönként össze szoktuk szedni a legjobb befektetési alapok listáját, miután az első negyedéven is túl vagyunk, ennek megvan az aktualitása is. Amennyiben rendelkezünk befektetési alappal, különösen érdemes ránézni a legjobb hozamokra, hiszen így lesz összehasonlítási alapunk a saját befektetésünk teljesítményéről is. Azt elöljáróban is lehet mondani, hogy a vegyes és részvényalapok esetében jelentősen visszaestek a hozamok, a többi kategória legjobbjai viszont többnyire jól tartották magukat.

Szokásunkhoz híven összeszedtük a legjobban teljesítő befektetési alapokat, hiszen az év első három hónapja után sokakat érdekelhetnek a hozamok. Természetesen számos módon össze lehet vetni az alapokat, mi most az egyéves hozam alapján állítottuk rangsorba őket, amihez a tisztánlátás végett a hosszabb, ötéves teljesítményt is hozzátettük.

A pénzpiaci alapok már alapvetően fel sem kerültek a listánkra, hiszen az elmúlt egy év során nagyon kevés volt képest egyáltalán 0 százalék fölött teljesíteni. Ráadásul a korábban nagyon népszerű kategóriánál nem is az alapkezelők a hibásak, hanem a mélyponton lévő kamatok tettek be.

A kötvényalapokra érdemes volt figyelni, viszont nem feltétlenül a teljesítményük miatt. A nemzetközi trendeket követve az év elejéhez képest a hazai hosszú állampapír hozamok is némileg magasabb szintre kerültek, ami alapvetően nem jó hír a kötvényalapok számára. Ettől függetlenül az elmúlt egy évben is

voltak kiemelkedően teljesítő kötvényalapok, hiszen akár 6 százalékot is el lehetett érni (a kategória egyéves hozamának átlaga viszont csak 1,5 százalék). Ugyanakkor azt senki nem tudja, hogy meddig tudják tartani magukat ezek a befektetések, hiszen ha az állampapír hozamok magasabb szintre emelkednek, az veszteséget okozhat a kötvényalapok számára.

Az ingatlanalapok rendkívüli népszerűségnek örvendtek az elmúlt két évben,az 5,8-6,26 százalékos egyéves hozamokra ránézve pedig nem is alaptalan az emberek érdeklődése. Ugyanakkor a legjobbaktól eltekintve átlagosan 3,5 százalékot hoztak az ingatlanalapok, az igen tekintélyes vagyont kezelő Erste Ingatlanalap (422 milliárd forint) pedig 2,4 százalékos hozamot tudott felmutatni egy év alatt.

Az abszolút hozamú alapok vonzereje a bizonytalan piaci környezetnek köszönhetően sem csökkent, habár néhány korábbi klasszis alap teljesítménye sokat romlott. Ennek ellenére a három legjobb alap esetében most sincs okunk panaszkodni, hiszen egy év alatt 10 százalék fölé is mehetett a hozamunk. Az OTP Trend mögött szorosan ott lohol a Supra is, amit azért is érdemes kiemelni, mert a 220 milliárdos kezelt vagyonával a legnagyobb alapok közé tartozik. Az abszolút hozamú alapok a következő időszakban is fontos szerepet kaphatnak a befektetői repertoárban, hiszen a befektetési környezettől függetlenül igyekeznek pozitív hozamot elérni.

A vegyes alapok reneszánszukat élték az utóbbi időszakban, bár az elmúlt időszak az általuk elérhető hozamot is negatívan érintette.

Az élvonalban szereplő alapok 4,74-6,2 százalékos teljesítményt nyújtottak az elmúlt egy évben, amitől nem feltétlenül van okunk elájulni, ha a kockázatokat is figyelembe vesszük. Ráadásul a legjobb vegyes alapok nem értek el nagyobb hozamot, mint az abszolút hozamú alapok, de még a legjobb ingatlanalapokat sem tudták lekörözni.

A listánk legvégén szereplő részvényalapok a kockázat magas szintje miatt csak azoknak ajánlhatók, akik képesek együtt élni a magasabb rizikóval. Ugyan az utóbbi időszakban az érdeklődés némileg megélénkült irántuk, viszont ez többnyire a kiemelkedő múltbeli hozamoknak köszönhető. Ráadásul a részvényalapok teljesítménye jelentősen vissza is esett az utóbbi időszakban, a legjobbak között most indexkövető alapok szerepelnek 13,5-14,81 százalékos egy év teljesítménnyel.

Tegyük hozzá, hogy az év első három hónapja nem kevés izgalmat okozott a befektetőknek, hiszen a vezető tőzsdeindexek komolyabb hullámvasútra kerültek. A szakértők is megosztottak afelől, hogy mi lesz a piacokon, mindenesetre, ha folytatódik az esés, az a részvényalapok teljesítményére is rányomta a bélyegét.